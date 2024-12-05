海參廠老闆辦公室燒炭自殺　損失2200萬　遺書稱：都是被賭球逼死

福建一位海參廠老闆，疑因賭球損失2200萬元（人民幣，下同），今年8月在辦公室內燒炭自殺，當地警方目前已經介入調查。



福建一位海參廠老闆，疑因賭球損失2200萬元，在辦公室燒炭自殺。（福建綜合頻道「第一幫幫團」）

福建一位海參廠老闆，疑因賭球損失2200萬元，在辦公室燒炭自殺。（福建綜合頻道「第一幫幫團」）

8月26日，福建省寧德市恒偉工貿有限公司負責人施某被發現在辦公室燒炭輕生。其家屬介紹，施某是在前一天晚上離世的，他在身邊留下一張遺書，內容包含不少懺悔的話，還提及此前就曾跳海自殺但未成功，當中更提到幾個上家，還註明「都是被賭球逼死的」。

事發後，施某家屬報警，霞浦縣警方受理了該賭博案，介入調查。家屬初步統計，施某因賭博預估損失了2200萬元，遺書上的賭債就有660萬元。

施某家屬透露，遺書和恢復的手機記錄顯示。施某生前很痛苦，一方面出於對「賭球」憎惡，擔心給家人帶來影響；另一方面又陷入「賭球」不能自拔，「遺書上的幾個上家都是他的同學，懷疑施某是通過同學參與網絡賭球，僅3個月，轉賬記錄就有300多頁。」

施某家屬還表示，施某公司的規模在當地海參加工行業可以排進前三名，施某賭球輕生後，不僅輸光積蓄，工廠設備，就連保時捷汽車也被變賣抵債，甚至連住房都可能賠上。

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醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

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社會福利署熱線︰23432255

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