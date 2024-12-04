瓊瑤86歲自殺身亡　生前曾力挺安樂死　不贊成丈夫插喉掀罵戰

台灣言情小說大師瓊瑤今（4）日稍早驚傳在淡水住家輕生，享壽86歲，瓊瑤多部小說作品被改編為電影或電視劇，包括《還珠格格》、《一簾幽夢》、《梅花烙》，在兩岸三地，甚至日韓都有廣大的粉絲。



除了作品受到喜歡，她支持安樂死的立場也曾在兩岸三地引起廣大討論。2017年瓊瑤丈夫、皇冠文化集團創辦人平鑫濤因重度失智和大面積腦中風，瓊瑤希望讓愛人有尊嚴得走，因此和支持插喉的平鑫濤前妻所生的三名子女陷入罵戰。



2017年，瓊瑤曾在臉書公開一封給兒子與兒媳的信，預約「尊嚴死」「安樂死」，並叮囑晚輩「珍惜生命，尊重死亡」，希望後輩別不捨她離去，呼籲大家別被「生死」給框住。



台灣言情小說大師瓊瑤今（4）日稍早驚傳在淡水住家輕生，享壽86歲。（FB@瓊瑤）

瓊瑤所寫，趙薇與林心如合作的《還珠格格》曾經爆紅。（劇照）

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2017年，平鑫濤因腦中風住院，當時平鑫濤兒平雲認為，父親未到「病危」之時，還可以通過治療痊癒，並稱醫生有建議，對插喉的考量和插喉過程。瓊瑤則表示，自己不願丈夫再忍受插喉痛苦而拒絕插喉提議，無奈在麻醉科醫師侯文詠的建議下，同意丈夫插喉。但在看到丈夫插喉後的痛苦模樣，瓊瑤認為「背叛」了生命中最摯愛的人。

而後瓊瑤在臉書上發表「寫給兒子和兒媳的一封公開信」，對於自己的「身後事」發文「交代」，並表明支持「安樂死」在台灣的立法。

瓊瑤與先生平鑫濤。（網上圖片）

瓊瑤在文中稱這是人生最重要的一封信，文中便與兒子兒媳約法三章，要求他們不論多麼不捨，不論面對什麼壓力，都不能勉強留住瓊瑤的軀殼，讓她變成「求生不得，求死不能」的臥床老人，更提出幾條叮囑：

一、 不論我生了什麼重病，不動大手術，讓我死得快最重要！在我能作主時讓我作主，萬一我不能作主時，照我的叮囑去做！

二、 不把我送進「加護病房」。

三、 不論什麼情況下，絕對不能插「鼻胃管」！因為如果我失去吞嚥的能力，等於也失去吃的快樂，我不要那樣活著！

四、 同上一條，不論什麼情況，不能在我身上插入各種維生的管子。尿管、呼吸管、各種我不知道名字的管子都不行！

五、 我已經註記過，最後的「急救措施」，氣切、電擊、葉克膜……這些，全部不要！幫助我沒有痛苦的死去，比千方百計讓我痛苦的活著，意義重大！千萬不要被「生死」的迷思給困惑住！

台灣衛福部回應：積極安樂死相當是「協助自殺」

針對瓊瑤生前曾經支持立法「安樂死」，最後遺言中也提到期盼未來人類已經找到很人道的方式，來幫助「老人」們，快樂的「歸去」。台灣衛福部醫事司今表示，積極安樂死相當是「協助自殺」，目前國內完全無共識，不會做相關推動。

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平鑫濤生前臥床插鼻胃管模樣曝光，瓊瑤上月寫詩發文憶亡夫。（FB@瓊瑤）

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瓊瑤稱「人不能選擇生，也不能選擇死，我認為這很悲哀」

瓊瑤2017年接受內媒《環球時報》採訪時稱，自己對死亡認識得很早。「6歲時我父母在戰爭中帶著我逃亡，一路看到了多少死亡的情景!後來我兩個弟弟丟了，父母在很傷心的情況下帶著我跳河自殺——這是我第一次面對死亡。至於安樂死的觀念，大概10年前就有了。」

她分享，「人不能選擇生，也不能選擇死，我認為這很悲哀。人生是很艱苦的旅程，對任何人都是。你們可能認為我很風光，其實不然——我困苦的一面，如何在充滿負能量的環境裡維持正能量，那是屬於我的掙扎。」

瓊瑤當時79歲，她表示，自己活到今天，已看透生死，「身邊許多和我同齡的人，有的老了，有的走了，有的重病，有的失智。我也看到很多病人因家屬不舍只能臥床，有的在醫院一躺七八年，甚至十年。」

瓊瑤：沒有生命的品質，只是躺在床上的軀殼

瓊瑤說道，台灣人現在越來越長壽。「有人貼了一張表說臺灣人的長壽其實是虛假長壽，因為很多『臥床老人』也被算作長壽人口。我覺得死並不悲哀，是必經之路。我這篇文章是針對老年人和得了不治之症的人說的，並不是鼓勵健康時選擇安樂死。」

瓊瑤認為，「尊嚴死」的條件在「台灣」法律裡已經規定得很清楚，「我自己的定義是：醫生已經告訴你得的是不治之症，即使治療，也只能拖延生命。在我看來，拖延的生命是沒有意義的，因為很多治療很殘忍，例如化療。」

瓊瑤表示，人一定要在活著時有喜怒哀樂，有思想，能跟人溝通；要能愛，能被愛，「還有一點最重要的是『能笑』——能快樂，生命對你才有意義。如果既沒有生命的尊嚴，也沒有生命的品質，就是躺在床上的一個軀殼，所有的只是呼吸和心跳。」

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瓊瑤分享自己眼中「浪漫的死亡」

瓊瑤分享，台灣有一位知名經濟學家一直住在美國，他和太太的感情好得不得了，幾乎密不可分。晚年他得了不治的癌症，有一天夫妻兩人開車到了山明水秀的地方，一起走了。這件事對她影響很大，「我覺得這就是我所羡慕的『很浪漫的死亡』。」

瓊瑤也表示，自己在寫完這一封給兒子和媳婦的公開信後，就覺得自己輕鬆許多，「因為知道他們不會把我弄成『臥床老人』，求生不得，求死不能。」

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