深圳設｢潮汐公廁｣ 按需切換男女廁　網民大讚盼推廣

「深圳發佈」消息，為應對「女廁排起長隊而男廁暢通無阻」的現象，深圳於近年來先行試點，建設可實現男女廁位快速轉換的「潮汐公廁」，獲得民眾好評。



11月10日，深圳小南山公園「潮汐公廁」外景。（新華社）

據「深圳發佈」介紹，與普通公廁相比，潮汐公廁在男女廁位實現1:2的基礎上，多了兩道帶鎖的推拉潮汐門。

《深圳特區報》報道指出，11月28日，現場工作人員表示，管理人員在公廁開放期間需要在崗，根據實時情況調整「潮汐門」。當女性廁位出現排隊現象時，管理人員會關閉男廁一側的「潮汐門」，將廁位靈活調配到女廁；反之，當男廁需求較大時，「潮汐門」則會調整至男廁。

小南山公園「潮汐公廁」。（深圳特區報）

經常來小南山公園健身的王女士提到，以往節假日或周末，女廁前經常排起長隊，而男廁卻有空位。「潮汐公廁」投入使用後，大大緩解了排隊問題，讓她的遊園體驗更加舒適。

不少網民表示潮汐公廁的設計科學，應該推廣各地：「這個蠻科學的，各地都可以學學」「可以搞潮汐車道，為啥不能搞個潮汐廁所？」「景區設置潮汐廁所還蠻有必要的」「現實問題 應該得到妥善解決」「獨屬於深圳人的幸福」。

潮汐公廁內景。（深圳發佈）

據悉，目前深圳市南山區在多個公園內改造建成6座潮汐公廁，分別為：小南山公園南廣場公廁，小南山公園北廣場公廁，文天祥公園入口公廁，荔林公園環湖路公廁，大沙河公園2號公廁，大沙河公園6號公廁。