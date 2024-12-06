200元買「100%山羊絨」衫　不含任何羊絨！竟用價差300倍材料替代

近日，江蘇蘇州一名男子網購「山羊絨100%」針織衫，收到後因試穿感到不舒適，於是自費送檢。報告結果卻顯示針織衫的材料為「綿羊毛100%」，並不含任何所謂「羊絨」成份。但相關網購平台僅願意「退款」，男子則希望能夠「退一賠三」，並補償交通費、檢測費和誤工費。



戚先生網購的「山羊絨100%」針織衫。（紫牛新聞）

據《揚子晚報》報道，11月2日，戚先生以376元（人民幣，下同），網購了兩件「山羊絨100%」針織衫，他購買時已對價錢感到疑惑，而商家則回覆稱是「尾貨處理」，所以低價。惟收貨後，戚先生試穿時卻感覺「紮人」，便與商家再三確認，商家仍堅稱針織衫成份為「純羊絨」，還表示會「越穿越柔軟」。

於是，戚先生跨省去到浙江嘉興的「國家毛針織品質量檢驗檢測中心（浙江）」將衣物送檢。資料顯示，國家毛針織品質量檢驗檢測中心（浙江）是由中國國家認證認可監督管理委員會授權的國家級法定技術機構。

11月18日，該機構出具的檢測報告顯示，戚先生送檢的衣物成份為「綿羊毛100%」，未有檢測到任何所謂「羊絨」成份。據了解，羊絨價格在七、八百元一公斤，而羊毛價格兩、三元一公斤，二者原材料價差可達三百倍。

店家堅稱針織衫材料為羊絨。（紫牛新聞）

戚先生的檢測報告。（紫牛新聞）

因針織衫並不符合材質宣稱規範，戚先生再次找到商家，商家亦提供了「檢測報告」，當中顯示「100%羊絨」，不過商家就願意為戚先生安排「僅退款」。

戚先生則提出自己的訴求，是按照《消費者權益保護法》「退一賠三」原則賠償，並另外補償交通費、檢測費和誤工費，但這一訴求至今未能得到網購平台支持。