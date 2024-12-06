重慶白帝城現無毛馬騮　因激似「外星人」成網紅　景區揭背後原因

「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，重慶白帝城因唐代詩人李白的詩句而聞名於世。近日，一隻「外星人」無毛馬騮出現在白帝城景區內，引發熱議。景區工作人員對此表示，牠因患皮膚病開始掉毛，後續將進行治療。



重慶白帝城的無毛馬騮。（影片截圖）

重慶白帝城的無毛馬騮。（影片截圖）

重慶白帝城的無毛馬騮。（影片截圖）

據《封面新聞》報道，白帝城景區內一隻無毛馬騮引起關注，網傳畫面顯示，這隻馬騮身上沒有一根毛髮，樣貌像極了一個「外星人」。

白帝城景區工作人員表示，這隻無毛馬騮是白帝城瞿塘峽景區的，因今年六、七月患上皮膚病開始掉毛，「近期才變得嚴重，已經掉得差不多了。」

工作人員說，後續會考慮通過捕捉的方式，為無毛馬騮進行治療。不少網民感到新奇，「拍着拍着就把它拍成『網紅』了。」

重慶白帝城的無毛馬騮。（封面新聞）

重慶白帝城風光。（封面新聞）

至今，已經有六、七十隻獼猴在白帝城景區內「落戶」。（封面新聞）

工作人員續指，這隻無毛馬騮是母的，屬於獼猴，本身年齡也已經非常大了，目前處於哺乳期，還在喂養小馬騮。而除了掉毛，牠的其他身體情況都很健康。

不過，工作人員就稱，處在哺乳期的馬騮通常會更加具有攻擊性，因此景區安排了專職人員緊盯，防止牠被拍照的遊客激怒，出現攻擊行為。

白帝城景區內的獼猴是事實上並非當地「原住民」，而是為了還原李白詩句中的壯美景象，景區在2010年從金佛山引進的獼猴家族。至今，已經有六、七十隻獼猴在白帝城景區內「落戶」。