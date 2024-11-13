馬騮MMA｜4年一度「猴王換屆」　太行山雄猴大亂鬥　激戰畫面瘋傳

獼猴屬於典型群居動物，往往數十隻或數百隻集群生活，由猴王領導。



近日，太行山3000多隻獼猴迎來4年一度的猴王「換屆」，漫山遍野的雄猴為爭奪權力大打出手，相關新聞登上熱搜後，引發內地網友爆笑。

太行山3000多隻獼猴迎來4年一度的猴王「換屆」，漫山遍野的雄猴為爭奪權力大打出手。（微博@央視新聞）

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據《央視新聞》12日報道，太行山南麓的河南省濟源五龍口風景區，生活著3000多隻太行獼猴。

近日，為爭奪交配權和「猴王」地位，雄性獼猴大打出手，上演「MMA」。

影片顯示，這些雄猴面對同類毫不留情，左右勾拳、猛撲對手，甚至一拳打翻科學家提前布置的相機。

據內地學者介紹，猴王的更替大概4年一次，打架實力較強的獼猴會成為新一任猴王，這可以讓外源的基因不斷輸入進來，維持種族的基因多樣性，有助於種群的持續發展。

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這一新聞登上新浪微博熱搜後，令許多內地網友笑翻，有人打趣道：

「4年一次，奧運會啊。」

「4年一次，讓太行山再次偉大是吧。」

「整個太行山都亂成了一鍋粥。」

「天命人選拔賽。」

「這才是標準的猴拳。」



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