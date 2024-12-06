中山小欖菊花會 188米「龍」全國最長 仲有菊花巴士、菊花大橋
深中通道開通後，中山變得近在咫尺，吸引不少港人去遊玩。中山小欖鎮，有「菊城」的美譽，自古以來家家戶戶都愛種植菊花，品種極多。小欖菊花會是鎮上的傳統活動，2006年更被國務院列入「首批國家級非遺名錄」，是小欖鎮引以為傲的盛事。
2024年的中山小欖菊花會，由11月29日至12月18日期間，於小欖菊芳園盛大展開，展覽規模較去年更大，有不少亮點，喜歡菊花的朋友不要錯過了。
小欖菊花會已有200多年歷史。據《小欖鎮志》記載，祖先從珠璣巷南徙小欖定居避禍，發現這裏黃菊遍野，溢香流金，景色宜人，便於清嘉慶十九年（1814年）甲戌這一年，於小欖舉辦菊花會，並商定每60年舉行一次甲戌盛會，世世代代都不會停止，成為中山小欖的傳統。
2000年後，小欖幾乎每年都會舉辦菊花欣賞會，「小欖菊花會」於2006年被列為國家級非物質文化遺產。
最美打卡位 188米「菊花龍」破全國紀錄
由於深中通道開通等元素帶動，2024年的菊花會規模比往年更大，而且亮點不少。位於小欖菊花園的主展場，面積達23萬平方米，展出主題菊花造景28組、花境15組、菊花品種多達1,000多種。
最大亮點是長達188米、由菊花打造而成的「華帝祥龍」，融合了聲光影等科技，與東側的「花海鳳凰」相互對望，「龍」「鳳」相輝映，寓意小欖未來龍騰飛躍、繁榮昌盛。這個造景已成功申報上海大世界基尼斯「花卉組成的最長龍造型」紀錄，創造了一條國內最長的菊花龍。
深中通道「菊花大橋」 場面壯觀
不遠處，則有一道由不同菊花設計而成的「深中通道」，同樣令人眼前一亮。面積達1,400平方米的「伶仃宏波園」，是大會利用菊藝呈現深中通道的深中大橋與西人工島的壯觀景象，不同顏色及層次的菊花，在陽光映照下場面壯觀。
法國凱旋門、英國巴士、德國啤酒花園 造型吸睛
另一亮點，是今年特別以菊花打造了不同國家的標誌性花境，有法國凱旋門、荷蘭風車、英國巴士、莫奈花園，以及德國啤酒花園等，都是十分大膽創新。
中山小欖菊花會亦是小欖鎮的傳統，2006年更被國務院列入「首批國家級非遺名錄」，是小欖鎮引以為傲的盛事。
小欖菊花會內，單是菊花品種已有達1,000種，以展覽架或攤位等多種形式陳列，包括品種菊、大立菊、盆景菊、懸崖菊、樹塔菊、高放菊等精品菊花。同時，以菊花主題的詩書畫襯托，打造出具有濃厚文化氣息的菊花精品展區。
菊花市集、音樂會 看菊兼遊玩
小欖菊花會內的美食區和市集，有不同的美食、餐飲和紀念品，都把菊花融入當中，展示無限創意。
美食區以中山、小欖特色美食為主，有「菊城有禮」文旅產品（手信）展，展銷菊花肉、菊花酒、脆肉鱩零食等手信禮品及食用菊文化展示體驗，更有多個茶飲、甜點及特色餐飲攤位，讓遊客一飽口福。絕對是中山一個遊玩的好去處。
中山小欖菊花會
地址：中山小欖菊芳園
收費：平日¥20/人，周末¥30/人
交通：打摩的到百匯時代廣場停車場、小欖海港城停車場、小欖鎮政府停車場或小欖大信停車場，然後乘坐免費專車前往。
注意：現場實施管制，在菊芳園2米至3米範圍外便得下車，建議到以四個地點停車場乘免費專車直達。
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