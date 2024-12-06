中山小欖菊花會　188米「龍」全國最長　仲有菊花巴士、菊花大橋

深中通道開通後，中山變得近在咫尺，吸引不少港人去遊玩。中山小欖鎮，有「菊城」的美譽，自古以來家家戶戶都愛種植菊花，品種極多。小欖菊花會是鎮上的傳統活動，2006年更被國務院列入「首批國家級非遺名錄」，是小欖鎮引以為傲的盛事。

2024年的中山小欖菊花會，由11月29日至12月18日期間，於小欖菊芳園盛大展開，展覽規模較去年更大，有不少亮點，喜歡菊花的朋友不要錯過了。



小欖菊花會已有200多年歷史。據《小欖鎮志》記載，祖先從珠璣巷南徙小欖定居避禍，發現這裏黃菊遍野，溢香流金，景色宜人，便於清嘉慶十九年（1814年）甲戌這一年，於小欖舉辦菊花會，並商定每60年舉行一次甲戌盛會，世世代代都不會停止，成為中山小欖的傳統。

2000年後，小欖幾乎每年都會舉辦菊花欣賞會，「小欖菊花會」於2006年被列為國家級非物質文化遺產。

中山小欖菊花會位於小欖菊芳園，以「潮起灣區，花香菊城」為題，設有八大區域，菊花品種達到1,000種，是小欖鎮一年的盛事。（中山發布/當代中國授權）

最美打卡位 188米「菊花龍」破全國紀錄

由於深中通道開通等元素帶動，2024年的菊花會規模比往年更大，而且亮點不少。位於小欖菊花園的主展場，面積達23萬平方米，展出主題菊花造景28組、花境15組、菊花品種多達1,000多種。

中山小欖菊花會另一亮點，是「花海鳯凰」，一龍一鳯互相輝映。（中山發布/當代中國授權）

菊花龍經過精心設計，在不同位置看都是型態十足。（獅獅小貝@小紅書/當代中國授權）

菊花龍身上結合了聲、光、電等科技元素以及花燈裝飾，能發聲發光，充滿朝氣。（紫ting@小紅書/當代中國授權）

中山小欖菊花會以菊花併砌出一條長達188米的菊花龍，取名「華帝祥龍」，創造了國內最長菊花龍的紀錄，從高空看，長龍生氣勃勃，非常吸睛。（中山發布/當代中國授權）

最大亮點是長達188米、由菊花打造而成的「華帝祥龍」，融合了聲光影等科技，與東側的「花海鳳凰」相互對望，「龍」「鳳」相輝映，寓意小欖未來龍騰飛躍、繁榮昌盛。這個造景已成功申報上海大世界基尼斯「花卉組成的最長龍造型」紀錄，創造了一條國內最長的菊花龍。

深中通道「菊花大橋」 場面壯觀

不遠處，則有一道由不同菊花設計而成的「深中通道」，同樣令人眼前一亮。面積達1,400平方米的「伶仃宏波園」，是大會利用菊藝呈現深中通道的深中大橋與西人工島的壯觀景象，不同顏色及層次的菊花，在陽光映照下場面壯觀。

為了慶祝深中通道開通，小欖菊花會今年特別以菊花設計了一道深中通道，取名「伶仃宏波圖」，看得出中山人對大橋充滿希望。（紫ting@小紅書/當代中國授權）

為了慶祝深中通道開通，小欖菊花會今年特別以菊花設計了一道深中通道，取名「伶仃宏波圖」，看得出中山人對大橋充滿希望。（紫ting@小紅書/當代中國授權）

法國凱旋門、英國巴士、德國啤酒花園 造型吸睛

另一亮點，是今年特別以菊花打造了不同國家的標誌性花境，有法國凱旋門、荷蘭風車、英國巴士、莫奈花園，以及德國啤酒花園等，都是十分大膽創新。

中山小欖菊花會設計了一系列的花境，圖為模擬莫奈花園的太陽花造景。（90後小欖子陪練@小紅書/當代中國授權）

中山小欖菊花會設計了一系列的花境，圖為模擬荷蘭風車的造境。（90後小欖子陪練@小紅書/當代中國授權）

中山小欖菊花會設計了一系列的花境，圖為模擬英國巴士的造境。（獅獅小貝@小紅書/當代中國授權）

中山小欖菊花會設計了一系列的花境，圖為模擬法國凱旋門的造境。（紫ting@小紅書/當代中國授權）

中山小欖菊花會亦是小欖鎮的傳統，2006年更被國務院列入「首批國家級非遺名錄」，是小欖鎮引以為傲的盛事。

小欖菊花會內，單是菊花品種已有達1,000種，以展覽架或攤位等多種形式陳列，包括品種菊、大立菊、盆景菊、懸崖菊、樹塔菊、高放菊等精品菊花。同時，以菊花主題的詩書畫襯托，打造出具有濃厚文化氣息的菊花精品展區。

菊花市集、音樂會 看菊兼遊玩

小欖菊花會內的美食區和市集，有不同的美食、餐飲和紀念品，都把菊花融入當中，展示無限創意。

美食區以中山、小欖特色美食為主，有「菊城有禮」文旅產品（手信）展，展銷菊花肉、菊花酒、脆肉鱩零食等手信禮品及食用菊文化展示體驗，更有多個茶飲、甜點及特色餐飲攤位，讓遊客一飽口福。絕對是中山一個遊玩的好去處。

小欖菊花會內的菊花美食, 菊花餅造型就像一朵太陽花。（紫ting@小紅書/當代中國授權）

小欖菊花會內設有美食區，由菊花設計而成的特色飲品也別具特色。（啊蔣蔣@小紅書/當代中國授權）

中山小欖菊花會

地址：中山小欖菊芳園

收費：平日¥20/人，周末¥30/人

交通：打摩的到百匯時代廣場停車場、小欖海港城停車場、小欖鎮政府停車場或小欖大信停車場，然後乘坐免費專車前往。

注意：現場實施管制，在菊芳園2米至3米範圍外便得下車，建議到以四個地點停車場乘免費專車直達。

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