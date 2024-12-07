國航航班降落遭鳥群撞擊　機頭有明顯血迹　影片直擊驚險一幕

國航一架客機在降落時撞到鳥群，客機頭部有明顯血迹，相關影片在網上引起廣泛關注。



國航一架客機在降落時撞到鳥群。（影片截圖）

國航一架客機在降落時撞到鳥群。（影片截圖）

有網民周四（12月5日）發布影片稱，國航CA4539航班當日12時43分，降落廈門高崎機場時遭遇鳥擊。

畫面顯示，國航客機降落期間，突然有一片黑色鳥群飛到客機前方，猝不及防的情況下，客機與鳥群發生碰撞，並發出聲響，隨後不少鳥被直接撞死掉落，剩下的則立即散開，而客機頭部留下斑斑血迹，好在客機未有發生異常最終安全降落。

這架客機註冊號是B-9925，幸運的是發動機未有吸入鳥類，降落後經機場機務檢查正常，後續航班正常起飛。

客機頭部有明顯血迹。（影片截圖）

相關影片引起廣泛關注，不少人直呼第一次看到如此高清的現場：

「幸好是快降落的時候。」

「機場周圍不是有驅鳥設備麽，怎麽還飛來了。」

「肉眼看感覺速度不快，撞上才感覺出來飛機速度有多快。」

「儘管機場採取驅鳥措施，但無法完全避免鳥群與飛機碰撞的風險。」



據悉，飛機撞鳥，一直是威脅航空安全的重要因素。相關研究顯示，一隻2公斤的飛鳥，若撞擊一架以900公里每小時速度飛行的飛機，瞬間產生的衝擊力高達4噸。

客機安全降落。（影片截圖）

飛機上最容易被鳥撞擊的位置是就是機翼，此外還有機頭的雷達罩、風擋、引擎等，這些部件一旦被飛鳥高速撞擊，就容易造成結構損壞，會直接危害到飛行安全。

根據國際民航組織的統計，飛機撞鳥事件中有至少80%是發生在起飛和降落階段，為了確保飛行安全，機場一般都會採取驅鳥的措施。