突如其來的C909是何方神聖　國產客機C939已展開設計？

C919客機大家肯定都知道，但在2024年11月突然改名加入國產客機「C系」的C909，又是何方神聖呢？「C系」還有甚麼成員？



「C」寓意與空客 波音鼎足而立

研製中的C929國產率或達到100%，包括使用國產「長江2000」引擎。（視覺中國/當代中國授權）

目前中國研發客機的絕對主力，是中央企業中國商用飛機公司，簡稱中國商飛。

中國在上世紀70年代曾研製運-10客機，但因技術和資金等原因，項目無奈下馬。踏入21世紀，國家基於戰略考慮，決定按照國際適航標準，研發有自主知識產權大飛機，中國商飛便在此背景下於2008年5月成立，它研發的首款大飛機就是C919。

C919屬於窄體幹線客機（客艙只有一條通道），最大航程5,500多公里。它2017年5月首飛，2023年開始商業營運，至2024年已有十多架交付國內航空公司。

航空迷都知道，C919的「C」，是中國及中國商飛的英文首字母，也有與空中巴士（Airbus）、波音（Boeing）形成「ABC」鼎立的意思。至它的第一個「9」寓意天長地久，後面的「19」則代表它最大載客量為190座。

原名ARJ21 C909屬支線客機

C909性能出色，可以執飛高原航線。圖為當時仍稱為ARJ21的C909，2020年試飛世界海拔最高的四川稻城亞丁機場。小圖為現身珠海航展的C909。（網上圖片）

有了C919，國產客機序號「有迹可循」了，當中「C」和第一個「9」字自然是重點，此後研製的寬體長途客機C929，是「C系」的第二員。

要注意的是，C919雖然是中國商飛第一個大飛機項目，卻不是該公司第一款上天的客機；中國商飛首款上天的，正是剛更名加入「C系」的C909，它原名ARJ21。

「ARJ」是「Advanced Regional Jet」的簡寫；ARJ21便是「21世紀新一代支線噴氣式客機」。它還有一個公開徵集的中文名——「翔鳳」，只是這名字較少被提起；它有了C909的響亮名字後，「翔鳳」二字或徹底退出舞台。

作為支線客機，C909定位滿足中心城市向周邊中小城輻射型航線需要，其外型比C919小，只能安排90多個座位，最大航程3,700公里。

交付逾百架 載客超1000萬人

C909（前）和C919外形明顯不同，C909除了機身較小，引擎亦採用尾吊設計，並非在機翼下方。（網上圖片）

C909之比C919更早上天，原因是其研製工作始於中國商飛尚未成立的2002年。在2008年11月，當時仍稱ARJ21的C909首飛，2016年首架C909開始商業營運。

所以C909雖說是「C系」的新丁，但於國產客機領域卻絕對是C919的「前輩」，它用了比C919前的序號很是合理。

C909受關注度註定不及C919，但其發展很迅速，截至2024年，中國商飛已向內地多間航空公司交付超過100架C909，它們運行於100多城市間的300多條航線，安全飛行4萬多個航班，運送旅客累計超過1,000萬人次。

C909更已走出國門，印尼翎亞航空的機隊中即有兩架C909，文萊一間航空間公司亦已決定引入該機型。

俄羅斯退出 中國獨力研製C929

研製中的C929國產率或達到100%，包括使用國產「長江2000」引擎。（圖片來源：視覺中國）

據悉，在2024年10月中旬，航空迷已發現一架簇新ARJ21改塗了C909的型號。同年11月12日，中國商飛在珠海航展的發布會上宣布，隨着國產客機規模化系列化發展穩步推進，該公司決定為ARJ21新增商業名稱C909。

說到國產客機的「C系」，不能漏掉它的第二位成員——故事有點曲折的C929。

2016年，中國商飛和和俄羅斯聯合航空製造公司簽署協議，合作研發與波音787、空中巴士A350同級寬體客機（客艙有兩條通道）；這款客機稱為CR929，預計2023年首飛。不過因為俄烏衝突等原因，俄羅斯退出項目。

當然，這無礙中國的決心，隨後中國獨力研發，從此該客機型號去掉代表俄羅斯的「R」，稱為C929。

C939未官宣 設計工作已展開

C939仍在初步設計中，其模型或許很快會出現。圖為「C系」客機的模型。（網上圖片）

研發中的C929屬280座級別，航程達到1,2000公里；與C919不同的是，C929國產率或達到100%，包括最矚目的引擎（發動機）。

C929何時首飛，官方未有明確說法，有報道則稱預計2028年至2029年。據悉，中國國際航空已簽約成為C929全球首個用戶。

另外，C909加入後，有媒體稱國產客機「C系」已組成C919、C929和C909的「三劍客」。惟航空迷提出，「C系」或有了未經官宣的第4位成員——一款比C929更大，可載客400人、航程1.3萬公里的超寬體客機；它大機率稱為C939。

根據媒體2024年中的報道，C939的初步設計工作已正式展開，大家拭目以待。

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