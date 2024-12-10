有片｜母女火車霸佔女學生位置拒離開　持刀威脅乘警喊｢為我收屍｣

內媒《紅星新聞》報道，有網民拍片稱，12月7日在山西大同開往上海的列車上，一對母女霸佔他人座位且拒絕讓座，乘警勸說亦無果，涉事女子甚至持剪刀威脅，最終被警方帶走。



母女火車霸佔女學生位置拒離開。（影片截圖）

母女火車霸佔女學生位置拒離開。（影片截圖）

《紅星新聞》報道，影片發佈者表示：「母女倆佔座，一開始在胡言亂語。她拒絕讓位，並且用手機砸乘警，拿剪子威脅要自殺，還說有人要害她們娘倆。」

據事件目擊者描述，起因是這位女子帶着母親佔着兩個女學生的位子不讓。霸座母女一開始稱有人偷手機，不願意換位置，但當乘警撥打其電話時，發現手機就在她包里響了。

影片顯示，乘警正與女子交涉，但女子則大喊：「你等着，我死了，為我收屍！」隨即拿出剪刀，但被乘警快速奪下。其後女子大喊大叫，甚至對乘警動手，並用手機砸乘警，隨後被乘警強行帶走。

母女火車霸佔女學生位置拒離開。（影片截圖）

大同公安回應稱：「這個案子正在調查處理當中，她們（母女倆）人已經下車了，還沒有處理結束。」鐵路警方提醒，列車霸座屬於違法行為。

針對涉事女乘客如何將剪刀帶上火車，12306回應稱「規章裏面，（剪刀）長度不超過60毫米可以攜帶，（涉事女乘客）肯定是沒有超過才讓她帶的。」