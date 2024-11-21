雲南遊客爬山燒山取暖引眾怒　目擊者心痛：漫山垃圾灰燼觸目驚心

內媒《極目新聞》報道，近日有不少民眾反映，雲南有遊客為看日出夜爬大牯牛山，並縱火燒山取暖甚至舉辦篝火晚會，且疑似用中國國家二級保護植物杜鵑花枝當柴火。11月18日，當地回應稱已成立調查組啟動調查核實工作。



雲南遊客爬山燒山取暖引眾怒。（@新聞晨報）

漫山垃圾、灰燼觸目驚心。（小紅書圖片）

小紅書網民發帖稱遊客爬山燒高山杜鵑取暖。（小紅書圖片）

據報道，雲南東川大牯牛山日出雲海在內地社交平台走紅後吸引不少遊客，近日就有部份遊客為了看日出選擇夜爬大牯牛山。由於山頂溫度較低，有人就地取材用點燃山上灌木取暖，還將影片上傳至社交媒體，引發網民譴責。

據《極目新聞》報道，有目擊者表示在11月17日清晨，見到牯牛山山頂滿是火光與垃圾。

一位戶外領隊表示，看見一些年輕人燒火取暖吃東西，還有人在開「篝火晚會」。當時已有人勸阻，稱在山上點火容易引發山火，且疑似被他們用來當柴火的灌木是高山杜鵑，屬中國國家二級保護動物，「高山植物生長很慢，幾十年才長了這麼點，讓他們不要再燒。」

小紅書網民發帖稱遊客爬山燒高山杜鵑取暖。（小紅書圖片）

有人聽勸將火熄滅，也有人「像聽不見一樣繼續玩」。該名領隊表示，看到被燒過的痕跡十分痛心，「而且自熱火鍋、瓶子、膠袋、辣條包裝等垃圾丟得到處都是。」

另一名領隊表示，在17日8時許登頂後，山頂上的火已經滅了，「漫山的垃圾也是觸目驚心，說是垃圾場也不為過了。」

當地稱已經成立調查組啟動調查工作。

昆明市東川區林業和草原局就「遊客夜爬大牯牛山縱火燒山」情況發佈通報，昆明市東川區林業和草原局已聯合區公安局、碧谷街道成立調查組，迅速啟動相關調查核實工作。

據中國應急管理部消息，冬季氣候乾燥、大風天氣較多，是森林火災的高發期。據統計，在已查明火因的森林草原火災中，由人為原因引發的佔97%以上。違規野外用火將被依法依規嚴肅處理，造成森林火災，涉嫌犯罪的將被依法追究刑事責任。

17日清晨牯牛山山頂。（受訪者提供/極目新聞）

《上游新聞》報道，東川區林草局職員表示，山上確實有高山杜鵑等野生保護植物，但需專家辨認後才能確定被燒毀的是否是高山杜鵑。律師表示，如若如果能夠認定破壞了國家二級保護植物高山杜鵑，相關責任人可能會受到刑事以及行政處罰。