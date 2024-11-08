內地女大鬧飛機毆打空服員 大叫「我有背景」 航空公司不願回應
撰文：中天新聞網
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一架由大陸黑龍江省飛往江西省的班機，7日傳出乘客鬧機事件。
一名女子起飛前拒絕收起桌子並繫安全帶，不但大鬧機艙，還把空少手臂抓傷，叫囂聲稱自己「有背景」。
事發後女子被制伏帶下機調查，班機延誤近1小時才起飛。
空少被抓頭髮、手臂滿是傷痕 女子自稱有背景之前毆打校長也沒事（點圖放大瀏覽）：
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《瀟湘晨報》報道，事發班機是海南航空旗下北部灣航空，從黑龍江省哈爾濱市飛往江西省上饒市。
目擊乘客透露，原本預計起飛時間是下午5時20分，但起飛前突然聽到前方有爭吵，於是探頭看了一下，赫然發現竟是一名女乘客與空服人員在爭執。
根據現場影片顯示，當時一名空少上前提醒女子，收起桌子並繫好安全帶，但女子不願配合，還出言辱罵空少，混亂中她甚至抓空少的頭髮、手臂，場面一片混亂。
這名女子自稱是哈爾濱一名大學教師（編按：哈爾濱師範大學，惟校方否認有教師涉事），她對著機上乘客不斷咆哮：
沒事啊，我不怕啊，你們去打聽，找校長打聽。
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點圖放大看看二人衣著及當時情況：
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報道引述另一名同機乘客透露：
空少勸阻無效，還說要打人。我真是服了，耽誤我們一個多小時，空少胳膊（手臂）都是抓痕。
事發後這名鬧事女子被警方帶下飛機調查，而這起事件也導致飛機延誤近1小時才起飛，乘客抱怨連連。
對於這起事件，海南航空與北部灣航空不願回應，哈爾濱機場公安局則低調表示確有此事，但細節沒有說明。
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一個圖輯看清「國泰調後椅背風波」（點圖放大瀏覽）：
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