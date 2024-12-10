杭州女子搭地鐵稱遭偷拍　要求檢查男子手機被懟：沒拍就砸你手機

近日，杭州一名女子乘搭地鐵時，懷疑被附近男子偷拍，於是要求查看對方手機，不料男子則反問，「要是沒有，我就把你手機砸了」，令女子啞口無言，相關事件引發網民兩極評論。



杭州一名女子乘搭地鐵時，懷疑被附近男子偷拍，於是要求查看對方手機，不料男子則反問，「要是沒有，我就把你手機砸了」。（影片截圖）

杭州一名女子乘搭地鐵時，懷疑被附近男子偷拍，於是要求查看對方手機，不料男子則反問，「要是沒有，我就把你手機砸了」。（影片截圖）

杭州一名女子乘搭地鐵時，懷疑被附近男子偷拍，於是要求查看對方手機，不料男子則反問，「要是沒有，我就把你手機砸了」。（影片截圖）

網傳影片顯示，杭州地鐵車廂內，一名女子懷疑被男子偷拍後激動大喊，「你現在就拿出來，你有本事拿出來，馬上！」男子欲解釋遭女子阻止，「你現在別跟我講，閉嘴，你就拿出來！」，吸引不少乘客在一旁圍觀。

其後，男子亦對全車廂乘客說，「如果我偷拍她，她今天怎麼說都可以，如果她拿不到證據，我把她手機砸掉，信不信！」，而女子之後便沒有作聲。

對於事件，杭州地鐵回應稱，一位女乘客報警懷疑一男乘客有偷拍行為，後續地鐵工作人員配合警方，將他們帶至地鐵站警務室。

網民點睇：

「沒有證據僅憑懷疑就讓人家掏手機有些不妥。」

「地鐵全是色狼，酒吧全是君子。」

「看這女的精神狀態，懷疑她吸毒了，她應該自證一下。」

「如果隨便指證一個人有錯而不用承擔任何後果的話，我吃飽了沒事隨便狂隨便指證。」

「男性應該自覺用遮住攝像頭的手機殼，就像女性自覺穿打底褲一樣。」

「懷疑偷拍，你得拿出證據吧，如果男的偷拍，該拘留就拘留，如果沒偷拍，女子就是擾亂社會秩序，同樣拘留就好。」

