江蘇邳州多人農田中種成熟大白菜　「朝種夕收」疑騙取政府補貼

網傳江蘇邳州市有人在農田種已成熟的大白菜，「朝種夕收」疑騙取政府補貼。徐州市及邳州市的相關部門未就事件回應。



《奔流新聞》報道，有網民拍片反映，「江蘇省邳州市戴莊鎮營子村，套取補償款欺上瞞下」。

在影片中，拍片者駕車緊隨一滿載成品大白菜的貨車去到地頭，一塊農田已密密麻麻種了許多成品大白菜。現場有2、30人在田地工作，大部分是中老年人，有人在車上卸貨，有人在抱菜，還有人在挖土種菜。

網傳江蘇邳州市有人在農田種已成熟的大白菜，「朝種夕收」疑騙取政府補貼。（影片截圖）

網傳江蘇邳州市有人在農田種已成熟的大白菜，「朝種夕收」疑騙取政府補貼。（影片截圖）

網傳江蘇邳州市有人在農田種已成熟的大白菜，「朝種夕收」疑騙取政府補貼。（影片截圖）

網傳江蘇邳州市有人在農田種已成熟的大白菜，「朝種夕收」疑騙取政府補貼。（影片截圖）

拍片者當場質問種菜者「這是我家的地，誰讓你們種的？」。面對質疑，一眾人不予理睬，依舊在忙著種菜。拍片者稱，片中拍攝的已是第11車大白菜，這種行為可能是在惡意套取國家補助款。

鏡頭一轉，一片田地放滿白菜葉，旁邊停泊幾輛裝有大白菜的三輪車，幾位老人正在剝白菜葉並將剝好的白菜裝車。拍片者大喊「大家看啊，上午栽的，這會傍晚就這樣了」，有人當場稱「不要拍了」，後來一名頭戴黑帽的黑衣男子上前阻止拍攝。

網傳江蘇邳州市有人在農田種已成熟的大白菜，「朝種夕收」疑騙取政府補貼。（影片截圖）

拍片者稱，已將此事反映到徐州市12345、徐州市紀委，但一直沒有處理結果。

有知情者稱，相關影片是去年拍攝的。戴莊鎮鎮政府工作人員表示「沒聽說過這事」。邳州市農業農村局工作人員亦稱對此並不知情，對於蔬菜種植相關的助農惠農補貼政策，其稱需問相關科室，但未有提供相關科室的聯繫方式。徐州市、邳州市紀委辦公室未回應事件。