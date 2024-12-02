武當山｢藥王谷｣中醫館稱一種秘方治百癌　開診1個月15名患者死亡

內媒《新京報》報道，武漢一家名為藥王谷的中醫館號稱抗癌治癒率超80%，但開診一個月來就有15名患者去世。當地公安稱，藥王谷中醫館因涉刑事犯罪已被立案偵查。



藥王谷中醫館四合院西房張貼的治癌理論標語。（新京報）

患者家屬留存的所謂治癌秘方藥。（受訪者供圖/新京報）

開診1個月15名患者死亡

《新京報》報道指，青島一名男子今年2月被查出肝癌，家屬在網上聽說武當山藥王谷中醫館抗癌中心的秘方藥能治療癌症，於是在4月趕赴當地求醫。

繳納18620元（人民幣，下同）的梅花灸治療費後，患者開始了7天一個療程的治療。梅花灸療程結束後，便到中醫診脈開秘方藥環節，價格為14900到16900元不等。家屬表示，當時醫生診脈不到5分鐘，便讓患者去取「抗癌大師」侯元祥的秘方藥。

價目表。（新京報）

回家後，患者按「醫囑」服藥後出現嚴重腹瀉症狀，醫生卻表示是正常現象。服藥半個月後，患者在醫院檢查出肝腹水，住院治療一個多月後去世。

據當地衛健局調查統計，從今年4月18日開診至5月31日停業，曾於藥王谷中醫館就診的患者共392人。據家屬與病友提供的消息，目前就診的患者中有15人去世，20人病情加重。其中1人服秘方藥十天後死亡，14人服藥後在一至六個月期間死亡。

藥王谷中醫館停車場內的宣傳牌。（新京報）

秘方藥是什麼？

當地市場監管局介紹，所謂秘方藥成分有生附子、生仙茅、石蟬草、兩頭尖、燕尾草根等藥材。

曾坐診藥王谷中醫館的醫生劉義蘭表示，附子有毒，而且有嚴格的劑量和炮製要求。教科書要求每劑藥用量不能超過15克，而且炮製要一個小時以上。

位於武當山桑樹廟村的藥王谷中醫館。（新京報）

劉義蘭表示，秘方藥比較猛，且一個藥方不可能適用千萬種病人，也不可能有如此的神藥。「像侯元祥這樣的土醫生，劑量用得猛，結果要麼非常好，要麼非常差。」

「抗癌大師」涉妨害藥品管理罪

據介紹，所謂的「抗癌大師」侯元祥在2022年曾遭青島警方刑拘。據其供述，他並無中醫的醫師資格證。為了掙錢，賣一種自製配方治療癌症的藥，未通過國家部門的臨床實驗和檢測。法院認為侯元祥犯生產、銷售假藥罪，判處有期徒刑十二年。

法院一審判決後，侯元祥不服判決上訴。青島市中級人民法院作出裁定，原審判決認定事實不清、證據不足，發回重審。

藥王谷里原用於梅花灸治療癌症的二層小木屋。（新京報）

「抗癌中心」被查處前所張貼的「十不治」。（受訪者供圖/新京報）

2024年10月9日，青島公安以涉嫌妨害藥品管理罪拘捕侯元祥。10月28日，黃島區人民法院開庭重審侯元祥案，目前尚未宣判。

為涉中藥新型領域複雜案件

11月11日，當地公安消息指，藥王谷中醫館已被立案偵查，從初查證據來看更符合虛假廣告罪構成要件。因藥王谷中醫館醫療糾紛案取證量大，而且涉中藥新型領域複雜案件，調查取證也需要一定的時間，目前案件正加緊偵辦中。