33歲女網紅抽脂5小時後驚傳死訊　獨留10歲兒　衛健委介入調查

近期，內地一名33歲網紅「劉大美麗」，在接受抽脂手術後5小時驚傳死訊，留下年僅10歲的兒子。內媒報道稱，目前當地衛健委已介入調查處理。



據報道，33歲的網紅「劉大美麗」在江蘇鹽城經營一家足療店，平時在網絡發布唱歌、跳舞的影片，受到不少關注。有知情人士透露，當地很多人都認識「劉大美麗」，她去世後，留下一個十多歲的兒子。

知情人士表示，11月26日上午9時50分，「劉大美麗」到一家整形醫院進行抽脂手術，不幸於當日下午2點50分離世。事發後，其家人和親屬從老家趕往江蘇鹽城。目前當地警方和衛健委已介入此事。

據悉，「劉大美麗」接受抽脂手術的美容機構名為「鹽城曼麗莎」，該機構曾於2023年11月9日，因使用技術人員從事本專業以外的診療活動，被鹽城衛健委處以1萬元罰款。