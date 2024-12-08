25歲抗癌網紅病逝　掉光頭髮幾乎失明　生前發文惹不少粉絲淚目

內地抗癌網紅卜娜娜（本名盧文娜）的官方抖音帳號於6日公告了遺憾消息，她於當日凌晨在醫院不敵病魔去世，得年25歲。



卜娜娜是一名輔警，國中時父母就離婚，而她為了生計一邊打工一邊讀書，還曾擺過路邊攤。最終，她實現了成為警察的夢想，考取了輔警，怎料，她在2023年5月被診斷出患有「鼻竇部腺泡狀橫紋肌肉瘤」，且發現時已經是晚期。

卜娜娜在2023年5月被診斷出患有「鼻竇部腺泡狀橫紋肌肉瘤」，且發現時已經是晚期（抖音@卜娜娜（已離世））

卜娜娜的官方抖音帳號於6日公告了遺憾消息（抖音@卜娜娜（已離世））

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卜娜娜在罹癌後，還是保持樂觀，堅強與病魔抗爭，並將自己的抗癌歷程分享給粉絲。病情惡化的過程中，她不僅幾乎失明，還掉光了頭髮。

11月18日，她在社群上的最後一條動態中寫道：

雖然是冬天了，但雲南的冬天卻很溫暖，有陽光，有媽媽的愛，有妹妹的陪伴，還有你們，我很知足。 卜娜娜

讓許多粉絲感到不捨。

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根據陸媒報導，橫紋肌肉瘤是一種惡性程度極高的軟組織肉瘤，發病快且轉移迅速。該病主要發生在兒童中，成人病例較少，且男性較女性多見，發病率為十萬分之一，在中國每年新增病例約達4萬人。

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