深圳首隻導盲犬｢奧斯卡｣去世　相伴5年主人：謝謝你照顧我這麼久

深圳第一隻「持證上崗」的導盲犬「奧斯卡」近日去世，它過去的主人輕輕撫摸與它告別，「永別了，謝謝你照顧我這麼久」。



2012年，在深圳從事鋼琴調律工作的幺傳錫，在「聽」電視時了解到，中國大連有一家導盲犬培訓基地，是公益機構可以免費申請領養導盲犬。他馬上打電話去申請，填寫了相關資料後，卻迎來漫長的等待。

他不時打電話詢問，對方回覆他，導盲犬淘汰率高達60%~70%，每年僅20多隻畢業，每個省份要配額領養，需要排期等候。時隔4年，直到2016年，幺傳錫終於等到基地回覆。

幺傳錫與他的導盲犬「奧斯卡」

幺傳錫與他的導盲犬「奧斯卡」

幺傳錫與他的導盲犬「奧斯卡」

2016年，大連基地的工作人員來到深圳考察幺傳錫的住所環境及自理能力等等。據幺傳錫說，當時深圳一共有3個人列入考察名單，最終只有他通過了考察。

通過考察後，幺傳錫前往大連，見到了白色拉布拉多導盲犬「奧斯卡」，開始進行2個月的雙向選擇共同培訓。

第一次見面時，奧斯卡便躺在地上讓他摸，「工作人員告訴我，奧斯卡喜歡我」。最終考核後，幺傳錫與奧斯卡的組合獲得極優評價，意味著奧斯卡順利畢業，成為一隻工作犬，及該基地畢業的第106只導盲犬，也是深圳第一只「持證上崗」的導盲犬。

2016年9月，幺傳錫帶著3歲的奧斯卡回家。平時，只要幺傳錫一給它穿上工作服，它就馬上進入工作狀態：路邊有別的小狗？它目中無狗；路邊傳來美味的吃食？它隱忍克制，一心帶主人走路，絕不去嗅聞找吃的……獲得了溫順、善良、成熟、穩重等評價。幺傳錫說，「在家里，我都不會輕易說『走』這個字，因為一說它即使在睡覺，也會馬上進入工作狀態，我心疼它，在家就想讓它好好休息下。」

長時間的相處，讓奧斯卡和幺傳錫之間形成了非常深厚的感情。但相伴後5年，奧斯卡因為骨質增生退役，送去了寄養家庭。幺傳錫說，在這5年中，奧斯卡就是他的眼睛。

近日，奧斯卡去世，幺傳錫從深圳前往大連，與奧斯卡告別，「再見了奧斯卡，我們永別了，願你在天堂快樂。」