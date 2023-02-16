北京西單Apple門店導盲犬陪伴主人工作熟睡　記錄者：店鋪很暖心

《澎湃新聞·七環視頻》報道，2月13日，北京的鄒女士在西單大悅城Apple電子商店瀏覽商品時，看到一隻狗狗乖乖趴在店內熟睡，經詢問為店內殘障工作人員的導盲犬。鄒女士將所拍影片發布到網絡後，不少網民表示「店舖此舉很暖心」。



鄒女士所拍畫面中，一隻黃白色拉布拉多犬正在店內桌子下方的休息墊上安靜熟睡，頸部有戴項圈，看起來似乎有些疲憊，但在主人身邊很安心地休息，拍攝鏡頭推近後也沒有醒來的跡象。鄒女士詢問後得知，狗狗是店家為店內殘障工作人員配備的導盲犬。

鄒女士稱：「我當時是去看Apple的產品，看到一隻狗狗趴在那兒，開始以為是哪位客人的狗，後來店員告訴我，店內有殘障工作人員，這是他的導盲犬。我覺得企業文化很包容，可以讓狗狗一起工作。而且考慮到地上涼，還給狗狗準備了墊子，就挺暖心的。」

2021年11月1日，《北京市無障礙環境建設條例》正式實施。《條例》將無障礙環境受益人的範圍擴展為殘疾人、長者等民眾，其中明確視障人士持視力殘疾人證、導盲犬工作證，可以攜帶導盲犬出入公共場所、乘坐公共交通工具，有關單位和個人不得拒絕。

清華大學無障礙發展研究院副院長、中國殘疾人事業發展研究會無障礙環境研究專業委員會秘書長孫一平指出，導盲犬是盲人生命的保障，對導盲犬的重視，亦是尊重人權的一種體現。《條例》的施行，不僅是對殘障群體提供的保障，更是社會文明程度的提升。