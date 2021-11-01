北京新規導盲犬可出入公共場所　視障者訴說這些年「進門難」經歷

由今日（11月1日）起，《北京市無障礙環境建設條例》正式實施。《條例》將無障礙環境受益人的範圍擴展為殘疾人、長者等民眾，其中明確視障人士持視力殘疾人證、導盲犬工作證，可以攜帶導盲犬出入公共場所、乘坐公共交通工具，有關單位和個人不得拒絕。

清華大學無障礙發展研究院副院長、中國殘疾人事業發展研究會無障礙環境研究專業委員會秘書長孫一平認為，《條例》的一大亮點就是明確了拒絕導盲犬進入公共場所的處罰，讓今後的執行、維權都有依據，「每個人都可能成為無障礙服務的用戶，推進無障礙環境的建設，是社會文明的體現」。

《新京報》報道，5、6年前，全盲視障人士王志華，與同為視障人士的妻子周彤先後申領了導盲犬，但帶着導盲犬出入公共場所一直都困難重重。日前，他們就訴說了這些年導盲犬的「進門難」。



周彤與王志華先後申領了導盲犬小杰和芒果。（微博＠我和我的導盲犬芒果）

導盲犬曾兩次救過我的命

周彤是先天性視力障礙一級，全盲但有光感。她介紹，自己因為電影《導盲犬小Q》而對導盲犬產生興趣，在知道視障群體能夠申請導盲犬後，「我非常激動，並在大學畢業那年提出了申請。2015年，經過約三年的等待後，我領到了導盲犬小杰」。

對於全盲視障人士王志華而言，他的導盲犬芒果尤為重要。他坦言，在申領導盲犬之前，他與狗的接觸非常少，但妻子領到導盲犬後，他就感覺到有不同，「比如我們一起出門，小傑都能帶着她走得特別快，我也就此有了申領導盲犬的打算。現在，芒果和小傑已經成為了我們的家庭成員」。

王志華憶述，芒果兩度救過自己，曾因為被車撞倒過，大概有半年不敢外出，「一次是在北京，我正穿過輔路打算去公交站，走到路中間時，芒果突然使勁兒拱我，不讓我繼續走。這時，一輛電三輪車突然衝了過來，還撞到了芒果的頭，但三輪車沒停，直接跑了。還有一次是在山西出差時，我正舉手示意要穿過斑馬線，一輛車沒減速就開了過來，當時芒果用頭頂我，最後這個車把芒果撞飛出去。幸好芒果反應快，沒被車輛軋到，否則後果不堪設想」。

導盲犬難入公共場所

導盲犬能帶領視障人士到達目的地，但並非每個地方都會容納牠們。周彤表示，帶導盲犬出入公共場所時，不時都會被拒絕進入，雖然會向對方解釋國家有規定允許導盲犬進入公共場所，但不少工作人員都以「這畢竟是狗，萬一別人不同意怎麼辦？」為由拒絕。她又曾被拒絕帶導盲犬乘坐巴士，「保安就不讓導盲犬上來，還伸手推我，差點把我推下去，我解釋他也不聽。當時一些乘客也向保安解釋，但他還是不讓上，最後甚至要報警處理」。

王志華坦言，起初帶導盲犬回家時，自己與妻子都信心十足，因覺得導盲犬是盲人的「眼睛」，但上述的出行難題讓人很難過，「我們一天被拒絕一次、拒絕十次，時間長了，心理上或多或少會產生一些變化。我記得非常清楚，領到芒果大概一年時，我甚至有點不太敢出門了，覺得去哪兒都不讓進」。

宣傳教育尤為重要

為了讓更多人了解導盲犬，周彤平日都會帶導盲犬到幼兒園、小學、大學做科普和宣傳，「在我看來，這樣的宣傳方式就非常好，相當於在孩子心裏種下一顆種子，當他們未來走向社會時，就更容易接納我們這個群體」。

事實上，不少人都對導盲犬存在誤解，例如有人覺得導盲犬很可憐，要一直工作。周彤解釋，其實導盲犬也有上班、下班時間，平日大家看到的更多是導盲犬在外「工作」，但下班後都是普通的小狗。她提醒，大眾遇到導盲犬時要「四不一問」，即不撫摸、不餵食、不呼叫（不發出尖銳聲，不吼斥導盲犬）、不拒絕（不拒絕導盲犬同乘一車、同處一室）； 一問則是看到攜帶導盲犬的盲人時，可以主動詢問是否需要幫助。

，周彤（左）平日都會帶導盲犬到學校做科普和宣傳，希望讓更多人了解導盲犬。（微博＠我和我的導盲犬芒果）

拒絕導盲犬出入公共場所，有關單位或個人將受罰

早在2004年，中國頒布首個無障礙建設領域的地方法規——《北京市無障礙設施建設和管理條例》。從「無障礙設施」變成「無障礙環境」，意味範圍更廣的無障礙環境建設，是城市無障礙設計的系統化，以建成全齡友好型的城市為目標。《北京市無障礙環境建設條例》明確規定，單位及個人不可拒絕導盲犬進入公共場所，若拒絕將有一定處罰。周彤認為，《條例》中處罰的部份並不重要，重要的是讓人知道以後不能再拒絕導盲犬。

孫一平指出，《條例》的一大亮點是規定了相應的處罰，其中明確拒絕視力殘疾人攜帶導盲犬進入公共場所、乘坐公共交通工具的，由街道辦事處、鄉鎮人民政府或者相關部門依據職權責令改正；拒不改正的，對相關單位和個人予以警告或者通報批評。

周彤與王志華訴說這些年「進門難」經歷。孫一平（左）認為，新《條例》是中國導盲犬事業在發展中必然經歷的一個過程。（影片截圖）

他認為，《條例》看似是僅局限於無障礙領域，但對城市的文明程度會有較大提升。同時，無障礙服務的用戶都將因此受益，除了殘疾人士，還包括長者、孩子、行動不便者、攜帶大型行李的旅客等，「每個人都可能成為無障礙服務的用戶，無障礙實際上是一個社會文明的符號」。

對於網上有觀點稱「全國目前只有200隻左右的導盲犬，為數量這樣少的一個群體做政策上的傾斜值得嗎？」，孫一平認為，導盲犬是盲人生命的保障，對導盲犬的重視也可以說是尊重人權的一種體現，這並非政策上的讓步，而是一個社會應該為視障群體做的事情。同時，本次《條例》更是中國導盲犬事業在發展中必然經歷的一個過程，「未來，在無障礙發展、導盲犬認同等方面，我們可以做得更好」。