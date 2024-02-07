貴州28歲彩民買同一號碼133注　獨中6.8億巨獎　官方：開獎有監督

2月6日晚，中國福利彩票雙色球2024016期開獎，同時也是兔年最後一期。本期一等獎開出136注，單注獎金516萬餘元（人民幣，下同）。136注一等獎中，有134注來自貴州，且其中133注來自同一個投注點，總獎金逾6.8億元。



一等獎開出136注，單注獎金516萬餘元。136註一等獎中有134注來自於貴州，2注來自浙江。

綜合內媒報道，2月7日，中國彩福中心客服人員透露，雙色球133注一等獎出自同一個投注站，係同一人購買。

7日上午，28歲的中獎人段先生現身，表示自己平時做點小生意，昨晚在手機上查到自己中獎的消息，激動得一晚上沒睡著，天一亮就直奔貴陽領獎。據段先生說，他研究過彩票號碼走勢，然後選出幾個號，再根據自己的幸運數字組合起來。「我會按著這一個號連續買一段時間，過年時會給家人分享這個事情。」

由於內地福利彩票話題風波不斷，本次又有133注中獎號碼都由一人購買的情況出現，網絡有不少質疑聲音。對此，客服人員表示，「開獎過程和開獎結果都是公開透明的，開獎過程全網直播，現場有公證人員監督的。」

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另外，內地彩票市場的最高獎金紀錄是雙色球5.7億大獎。本次福彩雙色球6.8億元巨獎，是雙色球在2024年開出的第1個億元獎，距離2023年12月12日晚廣東廣州1.44億巨獎相隔56天。

同時，這次也是雙色球歷史上第40個億元大獎。此次貴州所中的6.8億巨獎，在內地彩票市場和雙色球億元獎歷史雙榜第一。