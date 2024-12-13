金價飆至兩周新高　廣州有人提前購70萬元金飾　業界料價格將續升

國際金價回升突破2700美元每安士，刷新近兩周新高。廣州有人一單買入70萬元（人民幣，下同）的黃金首飾，令網民直言「出手及時，賺大了」。有業界人士分析，金價或還會攀升再創新高。



廣州的黃金市場。（網上圖片）

廣州的黃金市場。（網上圖片）

據內媒報道，隨着金價會回升，內地黃金市場，包括周大福、老鳳祥、六福珠寶等黃金品牌金價達815元/克，周生生金價達823元/克。

廣州東山百貨負責人介紹，12月6日至12月15日，「我們這邊的金價按照市場參考價格每一克減98元，黃金首飾優惠完的價格是715元/克，投資金條基礎金價是630.2元/克，金價確實是比較高。」但即使金價高企，「也沒有把消費者嚇走。」

該負責人還稱，近日金價飆升前還迎來了一單70萬元的生意，「有消費者不只買了投資金條1千克，還購入了一些黃金首飾，總消費共70多萬元。」

業界人士分析，強勁的市場需求將推動金價不斷攀升並再創新高。（視覺中國）

業界人士分析，強勁的市場需求將推動金價不斷攀升並再創新高。（視覺中國）

據瞭解，由於當前黃金年末銷售仍有很多剛需客戶，因此還是有不少消費者選擇買入。

有業內人士分析，過去一周，國際金價表現相對強勢，反彈一度觸及2675美元每安士一線。黃金儲備作為各國外匯多元化儲備構成的重要組成部分，預計將繼續受到各國央行高度重視；此外，強勁的市場需求將推動金價不斷攀升並再創新高。

另據高盛表示，此前金價下跌只是短暫的，金價還會走高。數據顯示，自2022年以來，金價飆升了40%。展望未來，高盛預計，到明年年底黃金價格可能達到3000美元每安士。