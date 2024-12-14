伊能靜等明星下場賣水晶大賺7位數　強調能量磁場等玄學概念惹議

內地水晶熱度顯著攀升，近月不少明星更帶貨水晶產品，參與的藝人包括伊能靜、于正、徐藝洋等，而多位明星在介紹水晶產品時都著重強調其「能量」、「磁場」等。不過這也伴隨了爭議，一些消費者對明星們主張的誇張的水晶功效表示懷疑。有輿論認為，消費者在購買水晶產品時應保持理性，避免盲目跟風或過度消費。



近日，女星徐藝洋在直播中推銷水晶手串，卻引起了廣泛的爭議。許多網友在社交平台上吐槽其售賣的水晶價格過高，並質疑直播的真正目的在於帶貨。

據第三方數據顯示，徐藝洋一日的直播銷售額可達100至250萬元（人民幣．下同），水晶手串售價在幾十到幾千元不等，多款商品顯示已售罄。其中最好賣的是215至226元的粉水晶手串，累計售出1000至2500條。至於備受爭議的「高價水晶飾品」，多在1600至3990元間，直播頁面顯示多款售罄。這幾款手串的材質多為碧璽、綠幽靈、超七，是稀有度相對較高的品類。

徐藝洋一日的直播銷售額可達100至250萬元。（大眾日報）

備受爭議的「高價水晶飾品」，多在1600至3990元間。（大眾日報）

對於自己被質疑「割韭菜」，徐藝洋在直播中回應稱，是因為相關店家招工聾啞人，打磨的手串比普通人要更專注更精細。此外她還表示，自己是真心喜歡水晶，選的款貴只是想讓粉絲擁有同款，不是想帶貨。

除了徐藝洋外，近期多位明星如伊能靜和于正亦紛紛加入水晶帶貨行列，水晶的熱度顯著上升。內媒觀察發現，許多明星在推廣水晶時強調其能量和磁場的功效。例如，伊能靜在直播時提到，「水晶是大地之母送給人類的恩典，我們活在一個巨大的磁場裏，水晶通過它的礦物能量與我們感應」、「白水晶清淨磁場的能力是最強的」、「海紋石可以讓人有辨識人好壞的能力」。

伊能靜和于正亦紛紛加入水晶帶貨行列。（大眾日報）

報道稱，明星們強調水晶能量的文案，幾乎清一色都是「相信的力量」，例如粉水晶招桃花、黃水晶主財運、白水晶凈化、綠幽靈提高事業等，查重率高達99.9%。

「錢途」方面，據報道，自8月以來，伊能靜在社交平台上積極推薦水晶產品，其最近一次直播中，水晶產品銷售額預估超過500萬元，其中一款「豪華水晶陣」售出381件，預估銷售額達266萬元。而于正在雙十一期間的直播中，單場銷售額達到100至250萬元，其中一款標價5.8萬元的18k金粉晶吊墜引起了大量關注。

多位明星在介紹水晶產品時都著重強調其「能量」、「磁場」等。（大眾日報）

明星們強調水晶能量的文案內容皆十分一致。（大眾日報）

隨著水晶熱潮的興起，一些消費者對明星們主張的誇張的水晶功效表示懷疑，認為水晶本質上只是一種天然礦石，並指出如果水晶真的能招財，那麼擁有大量水晶的商家早已致富。此外，在黑貓投訴App上，針對水晶直播的投訴信息達225條，主要集中在收到的商品與直播間展示不符的問題。

在黑貓投訴App上，針對水晶直播的投訴信息達225條，主要集中在收到的商品與直播間展示不符的問題。（大眾日報）

業內人士表示，借助玄學概念將普通水晶以高價出售的現象已經存在多年，且利潤率可高達2000%。小型商家通常不進行廣告投放，更注重產品質量，而高溢價產品則需投入更多推廣資金。

另外，報道提到，消費者在購買水晶產品時應保持理性，認識到水晶的基本特性和市場行情，避免被虛假宣傳所誤導，謹慎選擇合適的產品，以免盲目跟風或過度消費。