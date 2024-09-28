美誠月餅風波、外遇傳聞　小楊哥帶貨形象全毀　粉絲流失近400萬

擁有超過1億粉絲人數的內地網紅「瘋狂小楊哥」日前接連捲入法律事件，旗下的網絡公司「三隻羊」直播帶貨的「香港美誠月餅」等產品涉嫌虛假宣傳誤導消費者，官方祭出重罰，沒收「三隻羊」違法所得、罰款共6894.91萬元（人民幣下同），下令暫停營業限期整改，並承擔相關法律責任，加上先前疑似外遇旗下主播等事件，重創小楊哥形象，粉絲流失達400萬人。



另外，針對三隻羊的不法行為，抖音也公告，自9月21日起，已對三隻羊旗下帳號進行停播處理，希望三隻羊妥善解決消費者賠償事宜。



曾志偉幫瘋狂小楊哥直播推銷月餅 被質疑假香港品牌有機觸犯刑法

據此前報道，合肥聯合調查小組宣布，「三隻羊」直播帶貨中直播推介「香港美誠月餅」時稱「香港美誠是一家專門做高端月餅的大品牌，已經做了將近20年」，強調「美誠的、香港的、高端的月餅」等賣點，構成虛假、引人誤解的商業宣傳行為，依據《行政處罰法》《反不正當競爭法》等相關規定，擬決定對三隻羊公司沒收違法所得、罰款共計6894.91萬元，重創小楊哥的帶貨形象。

據了解，「三隻羊」、抖音網紅「小楊哥（張慶楊）」陷入輿論風波開始於8月31日，當時小楊哥與快手網紅辛巴的隔空吵架，隨著雙方粉絲互相攻擊起底，網民也相繼提出對「三隻羊」直播間「香港美誠月餅」、「澳洲穀飼牛肉捲」等產品的質疑。

劈腿傳言重創形象

小楊哥也被網民報料傳劈腿旗下正妹主播「三隻羊沫沫」（本名徐子昕），小楊哥的老婆因發現沫沫懷孕，要求沫沫辭職，沫沫則要求300萬人民幣的分手費。

有傳言小楊哥老婆因不願意給分手費，設局讓沫沫被以涉嫌「敲詐勒索」逮捕。對此，沫沫的家屬證實，案子已經到法院，但對於「敲詐勒索小楊哥」的案情並不清楚。

三隻羊沫沫疑當小三 傳小楊哥與老婆設局讓她入獄因不想付分手費

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外遇傳聞加上不實宣傳，小楊哥流失粉絲無數，內地數據平台蟬媽媽數據近一個月時間顯示，小楊哥粉絲量由約1.2億跌至約1.16億，累計開播4場，未發布新影片，粉絲量減少356.7萬。

小楊哥粉絲流失近400萬。（網絡圖片）

直播帶貨主帳號「三隻羊網絡」近30日累計銷售額達2500萬至5000萬，累計銷量達10萬至25萬，累計開播58場，發布新影片79部，粉絲量減少22萬，近6日均未開播。

網民點睇：

他們都明白，自己的成功是偶然的，都不會把直播當成自己的事業永久奮鬥下去，誰也不知道自己的風口什麼時候過去，趁著機會趕緊賺錢、賺錢還是賺錢，落袋為安，其他一切都不重要。

罰的太少了，一場直播就賺回來了，看來合肥仍然是三隻羊身後最堅強的後盾啊！

確實是該罰啊 虛假宣傳欺騙消費者是一件很嚴重的事情 更何況是小楊哥這種頭部帶貨主播不可能不知道品牌方的底細，只能說為了賺錢真的沒有下限了。

