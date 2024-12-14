兒子都患「癌症之王」　5個爸爸剃光頭穿裙跳舞直播籌醫費暴紅

五個大男人剃光頭、穿裙子大跳熱舞，一個多月來靠直播賺進百萬人民幣，內地短影音平台「五個小超人的爸爸」帳號近日暴紅，但不是為了譁眾取寵，而是為得了癌症的孩籌子醫療費，感動無數網友。據了解，六個爸爸的目標是籌集600萬，能負擔五個孩子的醫療費。



五個大男人剃光頭、穿裙子大跳熱舞，一個多月來靠直播賺進百萬人民幣，內地短影音平台「五個小超人的爸爸」帳號近日暴紅。（極目新聞）

《極目新聞》、《九派新聞》報道，「五個小超人的爸爸」的孩子，都患有「兒童癌症之王」神經母細胞瘤四期，有男有女，最小的只有4歲，最大的也才7歲。

爸爸們眼見因為化療孩子們頭髮漸漸脫落，為了不讓他們感到自卑，爸爸們也索性剪掉了頭髮，剃了光頭，陪孩子一起抗癌。

爸爸們眼見因為化療孩子們頭髮漸漸脫落，為了不讓他們感到自卑，爸爸們也索性剪掉了頭髮，剃了光頭，陪孩子一起抗癌。（極目新聞）

不過手術、化療、放療、移植、免疫治療，幾年下來，爸爸們不但花掉了所有積蓄，還四處舉債，借遍了親朋好友，「小凡爸爸」李先生透露「光一個療程需要三支藥，將近20萬元（人民幣），白天做飯送飯，平時有機會就打點零工。人生地不熟，工作很難找，一個月也就能掙兩三千元（人民幣）」。

「攸寶爸爸」卯先生則說，五個孩子都是在同一家醫院確診，由於五個家庭都來自雲南和貴州兩省交界地帶，老家離得近，平時講的也是家鄉話，溝通方便，便很自然地聚到了一起。

為了能照顧孩子，同時賺錢支撐往後巨額醫療費，「五個爸爸」便開通短影音帳號。

為了能照顧孩子，同時賺錢支撐往後巨額醫療費，「五個爸爸」便開通短影音帳號，穿裙子、剃光頭，做起直播，希望尋求社會幫助，李先生坦言，此前沒有一個爸爸學過跳舞，也沒有一個爸爸會跳舞，大家都是在手機上搜索影片，然後比著跳、比著學。

李先生說，即使私下裡鬧著玩也決不會穿成這樣，但為了孩子，一切都不再是問題。「雖然生的希望只有20%左右，但我們想為孩子再爭取一次」。目前他們已經募捐到100萬，打算優先給需要的家庭，「我們的目標是600萬」，他們也強調會公布金錢的使用用途。

網民點睇：

淚目了，希望孩子們都能早日康復！

希望一直這麼團結，不會出現經濟糾紛，希望孩子能好好的。

600萬以內全部用於治療，600萬之後再進行評平分，我認為這樣比較合理。

