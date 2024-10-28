42歲滬網紅赴瑞士安樂死　｢不死癌症｣紅斑狼瘡能治癒嗎？

近日，上海女子沙白與紅斑狼瘡鬥爭20多年後，作出安樂死的決定，事件引發網民討論，以及大眾對紅斑狼瘡的關注。據《央視新聞》報道，該病目前尚無法治癒，因此也曾被稱為「不死的癌症」，但多數患者經過正規的治療病情可以有效控制。



沙白在生命的最後幾天時光，用影片記錄自己的生活。（網上圖片）

沙白向觀眾展示了她帶走的三樣東西，一條項鏈、一本書、還有爸爸送的圍巾。（影片截圖）

綜合《新華網》《央視新聞》報道，「紅斑狼瘡」名字中的「狼」（Lupus），源自拉丁語，早期醫學家觀察到一些患者的皮膚上出現類似狼咬傷的紅斑，因此命名。二十世紀初，威廉·奧斯勒首次正式將該病命名為 「系統性紅斑狼瘡」（Systemic Lupus Erythematosus，簡稱「SLE」）。

紅斑狼瘡是一種自身免疫性疾病，其特徵是免疫系統錯誤地攻擊自身組織和器官，對身體造成多系統、多器官的損害，如皮膚、關節、腎臟、心臟、血液、神經系統等。該病更常見於育齡女性，女性患者的比例是男性的9倍。

當前，醫院的常規體檢一般不包含免疫系統的檢查，因此很難在體檢中進行篩查。假如出現蝴蝶斑、經常性的口腔潰瘍、關節腫痛、尿中泡沫增多等一個或多個疑似症狀，應及時到醫院風濕免疫科就診，醫生通常會採取血常規、尿常規、補體、抗核抗體系列等檢查進行確認。

何以致命？

紅斑狼瘡的症狀多樣，面部蝴蝶形皮疹是紅斑狼瘡典型的標誌之一，又被稱為「蝴蝶斑」，通常出現在兩頰和鼻梁上，形狀很像蝴蝶的翅膀。此外，紅斑狼瘡的常見症狀還包含關節僵硬疼痛、脫髮、疲勞、發燒、手指或腳趾在寒冷情況下變成白色或紫色（雷諾現象）、對日光過敏、眼睛乾澀等。

面部蝴蝶形皮疹是紅斑狼瘡典型的標誌之一。（央視新聞）

紅斑狼瘡還可能引發多個系統和器官的損害，比如腎臟、中樞神經系統、血液、肺臟和心臟問題等。其中，腎臟損害是嚴重的併發症之一，可導致腎功能衰竭。

多項研究表明，導致系統性紅斑狼瘡患者死亡的主要原因是合併感染、腎炎和心血管疾病。雖然系統性紅斑狼瘡患者整體死亡風險是一般人群的2-3倍，但隨着臨床醫學的進步，自20世紀中期以來，該病的5年生存率已經顯著增加，從1950年代的約40%提高到95%以上，10年生存率已提高至90%以上。

能否治癒？

紅斑狼瘡是一種慢性疾病，與「高血壓、糖尿病」相似，需要患者長期接受藥物治療。由於該病目前尚無法根治，因此也曾被稱為「不死的癌症」。

紅斑狼瘡是一種慢性疾病。（央視新聞）

紅斑狼瘡是一種慢性疾病。（央視新聞）

雖然目前尚無法治癒，但可以通過生活方式的改善和藥物來緩解症狀，維持低疾病活動狀態。生活方式的干預包括避免紫外線照射、適當增加體育鍛煉、均衡飲食、戒煙。藥物治療具有高度的個性化，取決於患者的主要症狀、器官受累情況、既往治療的效果，以及疾病活動度和嚴重程度。

當前，還有多種針對新靶點的創新藥物處於研發階段，為紅斑狼瘡的治療開闢了新的途徑。