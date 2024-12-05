13歲女生「每月2次月經」竟是癌症末期已轉移 母：再難都不放棄
撰文：ETtoday
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河南鄭州一名母親陳太太日前發現，13歲的女兒近10天未排便，一直找不出原因，女兒才告訴她，每次月經竟然只間隔7、8天就來了，她嚇得趕快帶女兒去看醫生。陳太太原以為是孩子經期不順，怎料醫生告知她是「絨毛膜癌合併無性細胞瘤」已進入晚期。
據《民生頻道》報道，陳太太表示：
孩子一開始就是一直咳嗽，然後不吃飯，7、8天，甚至8、9天都不大便，孩子跟我說「媽媽，我跟妳說一個秘密，我的月經不是28天來一次，我都7、8天來一次」。
除月經頻密還有這些徵狀 女兒泣訴：想再留一次長髮（點圖放大了解更多）：
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女孩表示：「我沒有感覺身體不舒服，但肚子很大，覺得肚子裡有東西，感覺胃要爛了一樣，然後很癢就一直抓皮膚。」目前已開始接受化療的她，已無頭髮，她表示：
我想再留一頭長髮，我也想一直陪著我的爸爸媽媽，能跟他們一起平平淡淡的過生活就好，但我為什麼會得這種病呢？
女孩的主診醫生表示，絨毛膜癌合併無性細胞瘤，主要發生族群是青少年女性，沒有常規身體檢查的發現方法，提醒家長一定多留意觀察，孩子身體變化，「她已經是晚期了，肝臟多發轉移了，可能會危及性命」。
陳太太忍不住落淚表示：
不知道為何女兒會得這種病，醫藥費已經花了好幾十萬（人民幣），她還這麼小，再難我都不想放棄。
相關影片引起網友熱議：
「肝轉移結局已經昭然若揭了」
「希望有奇蹟發生」
「人類在疾病面前太渺小了」
「孩子有啥不舒服的要跟大人說啊」
「孩子加油，希望奇蹟降臨！早日康復」
「正值青春，一定要好起來」
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