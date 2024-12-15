博士29元、白丁5元？茶餐廳用學歷標價　網民鬧爆：花錢又傷自尊

近日，廣東湛江一網友在社交平台上分享了在當地一家茶餐廳用餐時的奇特經歷，該餐廳的菜單價格竟然與顧客的學歷相對應，標示出「白丁」、「小學」、「初中」、「高中」、「一本」、「碩士」、「博士」、「院士」等12個學歷檔次，價格從5元到32元（人民幣．下同）不等。



這一標價方式引起了網友們的廣泛關注和熱烈討論，許多網友對這種「創新」的定價方式表示不解和不滿，認為這樣的做法無疑是在傳遞學歷歧視的訊息。一位網友評論道：「讓人吃個飯都能被背刺。」



根據該網友分享的菜單照片，餐廳的菜品並未標明具體價格，而是以學歷標記。例如，「沙爹金錢肚」標記為「院士」，「金蒜蒸排骨」則為「一本」，而價格對應為「白丁」5元，「小學」13元，「高中」18元，「博士」29元等。

餐廳的菜品並未標明具體價格，而是以學歷標記。（封面新聞）

價格分「白丁」、「小學」、「初中」、「高中」、「一本」、「碩士」、「博士」、「院士」等12個學歷檔次，從5元到32元不等。（封面新聞）

這種標價方式讓不少顧客感到困惑，甚至感到被冒犯，「比如我就是小學學歷，這個菜單讓我感覺自己就是一盤不值錢的『白灼菜心』」有網民直指，把學歷劃分為「三六九等」，提倡「學歷高、價值貴」的刻板理念，讓一些低學歷消費者「既花了錢，又傷了自尊」，而一個人真正的價值不應該被一紙文憑所定義。

也有網民指，在廣東，茶餐廳一般採用的是「小、中、大、特、優、頂、超、美」點來進行等級標價，與其他地區「紅盤子、綠盤子、橙盤子、黃盤子」標價的性質大致類似；涉事老闆也許就是想通過創新形式來博眼球，但難免「充滿了對學歷低人群的居高臨下」。

網民批評餐廳，有人認為是學歷歧視。（封面新聞）

餐廳方面在接受媒體訪問時證實了事件的真實性，表示這樣的標價方式已經使用多年，並非針對某一特定人群。湛江市市場監管局也表示，對於標價方式並沒有具體規定，屬於市場行為。

隨著事件的發酵，該茶餐廳已經決定下架這一爭議菜單。多位網友反映，其實在廣東地區，有類似標價方式的茶餐廳並不在少數，甚至有網友提到河北的某過橋米線店也使用類似的學歷標價，以「狀元」、「進士」、「舉人」等作定價標準，只是沒有人太敏感非要和老板討說法。