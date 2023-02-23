成都高端商場禁外賣員穿工裝入內涉歧視　網民諷：穿奢侈品才能進

近日，四川成都城南的高端商場SKP被曝規定外賣員若穿工裝，就不能進入其營業範圍。事件引起熱議，有聲音認為商場的行為屬於歧視。對此，商場回應稱，確有相關規定，但該規定屬於商場內部的經營規定，目前沒有接到修改通知。



涉事外賣員周二（21日）在短片平台發片，稱自己前一日下午被去年底剛開業的成都「高端商場」SKP拒絕入內，理由是他穿著工作服。據顯示，現場有商場保安攔著一位提著外賣、穿餓了麼工裝的騎手。片主稱，他當日脫了工作馬甲後獲准進入SKP，出來時就見到餓了麼的騎手被攔在外面，「因為他沒脫工作衣」。

影片顯示，現場有商場保安攔著一位提著外賣、穿餓了麼工裝的騎手。（微博／影片截圖）

事件引起網民討論，有網友稱，這不僅僅發生在成都，SKP全國的店都不讓外賣員進，並認為商場歧視，「SKP裡面不是所有人都有錢，員工有錢嗎？安保有錢嗎？前台有錢嗎？還不是靠點外賣」。不過也有網民不以為然，認為外賣可自取，不讓外賣員進又不是壞事，談不上歧視與否。

網民點睇：

下次是不是要穿著奢侈品才能進啊

別寒了普通人民的心

禁止自己員工點外賣不就行了

穿工裝都不能進的話這個商場咋不禁止公安消防工商稅務的制服呢

所有人都禁止入內不好嗎？

寵物能進？外賣工作人員不能進？華聯集團出來給我們解釋解釋

真夠無語的，賣高端也不代表你們人高端，有種不要進駐外賣商家也不要讓員工點外賣



SKP自稱為「全球高端時尚百貨」。 （上游新聞）

公開資料顯示，成都SKP項目由北京華聯集團和成都交投集團共同開發，為成都交子公園商圈引入的首個高端百貨業態，宣傳稱要「全力打造世界級商圈」。

周四（23日），成都SKP內部人士證實，確有相關規定，「雖然有員工通道，但外賣也不能進入，只能在外等候」。他指，該規定是該商場的內部管理規定，並不能認為是有歧視成分存在，目前沒有接到修改相關規定的通知。

內部員工又指，公司對於員工形象、賣場管理等較為嚴格，對於許多規定內部員工都無法理解，「商場裡面有員工食堂，但明文規定進入食堂就不能穿工服，必須在工服外面穿外套才能吃飯」。