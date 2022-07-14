企業「陽過的不要」惹議　國務院常務會議：發現一起嚴肅處理一起

內地不少企業近日傳出對應徵者「陽過的不要」，被認為是歧視。國務院常務會議周三（13日）召開，部署加力穩崗拓崗的政策舉措，確保就業大局穩定。而會上提到，嚴禁在就業上歧視曾新冠檢測陽性康復者。



會議指，就業是頭等民生大事、穩經濟大盤重要支撐。有就業才能創造財富、增加收入，進而帶動消費、拉動經濟增長。當局會持續落實助企紓困政策，打通落實堵點，實行社保費緩繳、穩崗返還等打包辦理；支持以創業帶就業，對符合條件的初創企業和個體工商戶，繼續發放最高20萬元人民幣創業擔保貸款，並由財政貼息；抓好高校畢業生、農民工等就業，落實已確定的拓展畢業生就業渠道政策，對對未就業畢業生「一人一策」不斷線幫扶等。

當中備受關注的是，會上提到嚴禁在就業上歧視曾經新冠病毒核酸檢測陽性的康復者，對此類歧視現象，將發現一起嚴肅處理一起。

會議還提到允許靈活就業人員在就業地參加職工基本養老、醫療保險；依法保護靈活就業人員合法權益，嚴肅查處逃避用工主體責任、拖欠薪酬等問題；對符合條件的靈活就業人員培訓，給予培訓補貼和培訓期間生活補貼等。另要注重用市場化、可持續辦法擴大消費；加快釋放綠色智能家電消費潛力，在全國開展家電以舊換新和家電下鄉，鼓勵有條件地方予以資金和政策支持等。

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早前，上海傳出有企業拒絕聘請新冠肺炎康復者，表明「進過方艙的不要、陽過的不要」，不少人只能暫住公園或天橋底。

其中，一篇關於新冠康復者求職艱難的文章引起熱議，主角阿芬曾感染新冠肺炎，康復出院後找工作卻屢屢碰壁，只能躲在上海虹橋火車站洗手間。經歷一個多月的「流浪生活」，本月11日終於迎來好消息，阿芬成功入職順豐快遞。

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