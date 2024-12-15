有片｜安徽供暖管道爆裂4人受傷　多車被炸毀　21樓單位玻璃震碎

12月14日傍晚，安徽淮南市一路口發生暖氣管道局部爆裂，4人受傷。爆炸產生巨大沖擊波，多輛車受損，有居住在事發地附近的21樓住戶稱，家中玻璃被震裂。



事發於安徽淮南市田家庵區金地路口。閉路電視畫面顯示，爆炸產生巨大沖擊波，現場揚起大量灰塵，大量石塊飛濺，途人慌忙走避。停泊在事發地的多輛車有不同程度受損。

安徽淮南市田家庵區金地路口發生暖氣管道局部爆裂。（影片截圖）

《華商報大風新聞》報道，有目擊者稱，事發地靠近一個小區門口，疑似是供熱的暖氣管道爆炸。

有商戶否認是天然氣泄漏，並指是地下的暖氣管道發生爆炸，「是我們對面金地二期路口的燃氣管道炸了，具體爆炸點就在我們對面20米處。我們是6層，主要是窗戶玻璃被炸壞，還有樓頂的太陽能管也受損」。

多車受損嚴重。（華商報大風新聞）

多車受損嚴重。（華商報大風新聞）

21樓住戶的玻璃被震裂。（華商報大風新聞）

12月14日晚，淮南市田家庵區住建局發布情況通報稱，當日傍晚6時許，田家庵區田大南路與朝陽東路交口發生供暖管道局部爆裂，4名過路群眾受輕微傷，目前相關單位正在應急搶修。