上海和平飯店298元團購套餐僅提供水和麵包？　網民評價兩極

王家衛導演的首部電視劇《繁花》早前在內地熱播，劇集取景地上海和平飯店亦備受關注。有網民近日稱，上海和平飯店推出298元（人民幣，下同）的團購套餐，但遊客只能在大廳參觀，以及提供一杯水、一塊麵包，「還不能在飯店裏吃，得打包帶走，花錢找自卑了」。



《九派新聞》報道，「和平飯店‧傳奇之旅」團購套餐價格298元，套餐內容包括和平飯店歷史導覽、參觀介紹和平飯店博物館、大廳、餐廳等公共區域，套餐內含一杯雞尾酒加爵士樂欣賞，或一杯咖啡加蛋糕打包帶走。

有網民稱，上海和平飯店推出298元的團購套餐，但遊客只能在大廳參觀，以及提供一杯水、一塊麵包。（九派新聞）

「和平飯店‧傳奇之旅」團購套餐。（微博）

12月16日，和平飯店博物館的工作人員稱，和平飯店方式已關注到此消息，目前正在調查相關事宜，需要確定發帖者是否曾到和平飯店消費過。

該工作人員補充，若選擇套餐中的雞尾酒，還可在爵士酒吧內聽一小時爵士樂；若選擇咖啡加蛋糕，則是在維克多餐廳，需要打包帶走，但咖啡和蛋糕的均價是90元以上，總價180元以上。

另外，若單獨購買導覽票，價格為268元一位，「我們這個套餐僅在此基礎上增加了30元。也從未僅提供麵包和水，維克多餐廳也沒有純水售賣，賣的是檸檬水」。

「和平飯店」成為熱門打卡地。（視覺中國）

官網資料顯示，和平飯店於1929年8月1日開業，原名「華懋飯店」，又名「沙遜大廈」。1952年北京召開「亞洲太平洋和平大會」，會後為紀念第一次由32個國家在中國成功召開的這次國際和平盛會，酒店正式易名為「和平飯店」。

和平飯店於1956年3月8日開業。公開資料顯示，和平飯店內設爵士酒吧、茉莉酒廊、龍鳳廳、華懋閣以及維克多餐廳。

網民睇法：

298元夠我吃半個月了

298上哪不能買到一塊蛋糕和一杯咖啡，它家蛋糕鑲金嗎

商家明碼標價了，並不違法。覺得不值或者沒這個參觀的好奇，那就不買唄。

有人硬逼著消費嗎？

這相當於參觀門票吧，嫌貴不要買好了

298 雞尾酒+爵士樂不是市場價嗎？

同意～真的不懂有啥好冷嘲熱諷的，沒啥可比性，看一場爵士樂表演好幾百的也很正常呀

