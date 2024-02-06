《繁花》帶火傳統腐乳　｢東方芝士｣年出口130噸　熱銷東南亞北美

春節臨近，民眾年貨籌備已進入高峰。電視劇《繁花》熱播後，眾多的上海地道美食、老字號品牌備受矚目。有些上海老味道，例如鼎豐腐乳等食品開始漂洋過海，成為外國人餐桌上一道不一樣的美味。



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隨著《繁花》的持續熱播以及社群媒體的傳播，作為寶總泡飯必備、下飯神器的腐乳，也迅速在海外走紅。接近春節，上海的一家老字號腐乳企業正開足馬力，生產線排滿了出口訂單。

根據上海某食品企業品質管理部主任何勝榮介紹，腐乳被稱為「東方芝士」，一般他們（外國人）塗在麵包上直接食用，一年出口量在130噸左右，最主要出口到新加坡、馬來西亞等東南亞國家和北美國家。

劇中汪小姐偏愛的排骨年糕、爺叔心心念念的定勝糕、寶總不離口的泡飯……電視劇《繁花》熱播後，上海黃河路、進賢路等成為新晉「網紅路」，沿街的老字號蝴蝶酥、本幫菜館、粵菜館吸引了不少市民。一大早，一家上海的老字號小吃店就排起了長隊。人群中，既有體驗嚐鮮的新朋友，也有尋找童年味道的老食客。

200℃油溫，漿好的排骨平放下鍋，炸完30秒後迅速撈出。在250℃高溫復炸20秒，一塊外酥裡嫩的排骨才算炸好。客人需要時，主廚將排骨和年糕放入滷汁中「氽」幾分鐘，再灑點辣醬油，一道傳統上海小吃排骨年糕就做好了。

上海某老字號小吃店負責人餘傑說，差不多一天賣1萬份，排骨年糕的單價是15元，所以銷售額一天15萬元左右，對單店來說是一個飽和狀態。

電視劇《繁花》的出圈，也帶火了一眾上海老味。這幾天，上海南京路上年味更濃了，不少老字號百貨商場裡開啟了龍年年貨節，堅果禮盒、特色糕點、南北貨、本幫臘味等陸續上架，上海特色的干煎帶魚、燒鵝、八寶辣醬、蔥烤鯽魚、燻魚、油爆蝦等各類菜色、年貨吸引了許多消費者前來搶購。