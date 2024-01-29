《繁花》掀起「上海熱」　一美食訂單暴漲300%　官媒：穩住消費熱

在北方哈爾濱旅遊爆火時，由王家衛導演的《繁花》在南方掀起一陣「上海熱」，帶動當地旅遊消費。劇中的標誌建築成為民眾「打卡」必到之所，餐廳、美食等也大排長龍成為時下「最爆款」。

對於「繁花熱」帶來的商機，國務院下屬官媒《經濟日報》刊文指，要「穩住影視劇帶來的消費熱」，通過優質影視劇展現的地方風景與人文風情，能激起觀眾的嚮往，進而拉動「影視+週邊」消費成長。



報道稱，「沒有一個上海人看完《繁花》不想吃排骨年糕和上海泡飯。」目前，《繁花》雖已播放完結，但影響力仍持續升溫。劇中常出現的上海美食包括排骨年糕、蝴蝶酥、上海泡飯等供不應求，和平飯店、黃河路、外灘27號等劇中地標也一躍成了遊客在上海最熱門的打卡點。

尤其上海各類美食，線上線下雙重爆單。美團外送數據顯示，《繁花》開播以來，排骨年糕成為平台搜尋頂流，搜尋量暴漲937%、外送訂單量週環比增長300%，泡飯外賣訂單量也暴漲150%。

在旅遊方面，攜程數據顯示，自《繁花》開播以來，關鍵字「上海」「跟着繁花遊上海」在平台上的搜尋熱度環比增長超20%，上海私家團、跟團遊產品預訂單量分別環比成長75%、30%；在小紅書，有網民根據《繁花》製作了「繁花之上海逛吃攻略」，除了必定要打卡的黃河路、和平飯店、外灘27號外，還包括復興公園、淮海路等。

其中，劇中「至真園」的原型苔聖園是最為吸引遊客拍照打卡、享用美食的地標之一。苔聖園服務生介紹，《繁花》播出後，苔聖園每天接待量均達上限，目前年夜飯全部訂滿，近期暫停預約。在雲南南路，老字號鮮得來門店裡，幾乎每位食客桌上都點著一份劇中同款「排骨年糕」。作為上海老牌五星級酒店的和平飯店，除夕以及2024年情人節當晚價格高達2.28萬元的「英國繁花套房」，在第三方平台顯示已訂滿。

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一位來自廣東的遊客表示，向來上海感受劇中「滬上兒女的人生際遇，感覺自己置身於上世紀90年代的老上海。」而劇中美食、地點等都值得打卡，進行一次Citywalk，在深入了解劇情的同時，還能感受老上海的別樣魅力。

對此，報道評價稱，優質影視劇展現的地方風景與人文風情，能激起觀眾的嚮往，進而拉動「影視+週邊」消費成長。《繁花》的熱播，某種程度上帶動了黃河路、和平飯店等城市地標的熱度。這些地標在社群平台上持續走紅，吸引了更多市民遊客親身體驗，成為當地文旅發展風向標，帶動市民與遊客的消費熱情。

苔聖園、鮮得來、國際飯店等上海老字號，蝴蝶酥、生煎包、牛肉鍋貼等滬上老味道，因《繁花》實現人氣與銷售的雙重提升。報道指出，要讓這股消費熱度持續升溫，對於「上海老味道」而言，除了要留住話題感，更要融入年輕人喜愛的氛圍感與時尚感，方能實現「老味道」與「新人群」的雙向奔赴。

而對於《繁花》帶來的消費紅利，報道認為，需要抓住劇集的「長尾效應」，挖掘產品文化之源，打造城市文化原創IP，才是持續帶動上海消費熱的生存之道。唯其如此才能讓「繁花」長存。

報道同時強調，政府和旅遊部門也需要齊發力，讓更多人參與城市文化旅遊。相關部門要創新傳播手段，讓更多遊客能深入感受當地的獨特魅力；持續加強旅遊從業人員培訓，提升他們的專業質素。要讓影視帶動的旅遊熱潮為未來發展奠定基礎，還需持續提升旅遊接待能力，深入挖掘當地文化與歷史特色，並着重旅遊產業的永續發展。