黃牛黨｜廈門女花2000元買保安制服　企圖混入演唱會秒被警方識破

為了觀看演唱會，廈門一名女子竟用2000元（人民幣，下同）在黃牛手上換取一件保安制服，企圖混入場館，對方更保證「絕對能把你帶進去」，結果入場幾分鐘後就被民警識破。



廈門翔安警方介紹，事發於12月1日，女事主假扮保安混入體育場場館，只過了幾分鐘就被民警識破。事主稱，所穿的保安服是由黃牛提供，此前她向支付了2000元，對方曾向她保證「絕對能把你帶進去」。

女事主花2000元買保安制服，企圖混入場館觀看演唱會，被警方識破。（微信公眾號＠翔安公安）

據悉，12月1日廈門奧林匹克體育中心鳳凰體育館，正舉行刀郎2024巡迴演唱會。

近期，翔安公安正展開一場針對黃牛的嚴厲打擊行動。截至12月10日，警方共拘捕40餘名在大型體育賽事與商業活動中的「蹭票黨」，其中不乏「黃牛黨」，均依法處理。

警方提醒，倒賣演唱會門票等各類有價票證、冒充工作人員混進場館內均屬於違法行為，大家要通過正規渠道購買門票，切勿輕信黃牛的誘惑，以免遭受經濟損失。同時鼓勵市民積極舉報各類非法倒賣票務的行為。

翔安公安稱，截至12月10日，警方共拘捕40餘名在大型體育賽事與商業活動中的「蹭票黨」，其中不乏「黃牛黨」，均依法處理。（微信公眾號＠翔安公安）

近期，翔安公安正展開一場針對黃牛的嚴厲打擊行動。（微信公眾號＠翔安公安）

近期，翔安公安正展開一場針對黃牛的嚴厲打擊行動。（微信公眾號＠翔安公安）

網民睇法：

黃牛哥：只是答應帶進去，可不保證帶出來哈

還體驗了保安工作和派出所服務，這2000花的太值了

黃牛沒有食言。保證帶進去，真帶進去了

為了看個演唱會，也是夠拼的

花了2000元還擔驚受怕被查，真的有這個必要嗎？追星要量力而行！

同情這位女粉絲，確實買不到票，又確實不想錯過偶像演唱會，不見一見偶像也可能終身遺憾，所以也不要太過嚴厲處理，批評一下可以了。

