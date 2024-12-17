25歲美女遊戲直播主酷萱去世　網傳｢榜一大哥告白遭拒｣登門下殺手

內媒報道，外型亮眼的虎牙平台女遊戲直播主「酷萱」於12月13日去世，終年僅25歲。網傳榜一大哥（直播間打賞榜單排第一位的人）向酷萱告白遭拒，竟假裝成外賣員登門將酷萱殺害。



虎牙女遊戲直播主「酷萱」於12月13日去世，終年僅25歲。（網絡圖片）

虎牙女遊戲直播主「酷萱」於12月13日去世，終年僅25歲。（網絡圖片）

虎牙女遊戲直播主「酷萱」於12月13日去世，終年僅25歲。（網絡圖片）

虎牙女遊戲直播主「酷萱」於12月13日去世，終年僅25歲。（網絡圖片）

《津雲新聞》報道指，酷萱的虎牙帳號顯示其直播時間為每天9點至下午5點，其最後一次直播時間為12月13日。

酷萱因為長得漂亮、身材好，打得一手好遊戲，加上性格外向活潑，所以深受一些男玩家的追捧。

網上消息指，12月13日當天下午，酷萱還正常直播和粉絲互動，並無異狀，但到晚上7點多，卻驚傳酷萱去世消息。她的好友對外證實消息，但對於確切死因卻沒有多說，僅透露是意外身亡。酷萱的直播間管理員則對外發聲稱，「謝謝大家，大家不要再議論，不要再惡意揣測，祝主播一路走好」。

虎牙女遊戲直播主「酷萱」於12月13日去世，終年僅25歲。（網絡圖片）

網傳榜一大哥向酷萱告白遭拒，登門將酷萱殺害。（網絡圖片）

有疑似知情人士爆料稱，有榜一大哥想和酷萱談戀愛，女方不願意，對方就找上門。爆料網友透露，對方是根據主播回饋粉絲送的包裹找到地址，偽裝成外賣員跑去對方家，將其殺害。

酷萱疑似遭到殺害消息曝光，令外界震驚，網友表示：「榜一大哥裝外賣員？嚇人」、「對方太極端了，衝動毀了兩個家庭」、「這麼恐怖」、「榜一大哥自己要給錢誰逼他了，我請問呢」、「一路走好真的可惜」。