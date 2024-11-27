打賞網紅女主播超50萬　貴州落馬貪官：像癮君子一樣網上求安慰

11月26日，貴州省紀委監委發布影片《失守｜凱里市衛健局原副局長熊勝國：在貪和玩中腐化墮落》，披露貴州凱里市衛健局原副局長熊勝國違紀違法細節，其中提到熊勝國將大部份收受的好處費用於打賞網絡主播，而其打賞網絡女主播花費超50萬元。

熊勝國在影片中自白稱，「收受好處費心驚膽戰，特別是看到錢在家裡面就像炸彈一樣，看到網絡直播，通過打賞形式麻痺自己。」



公開簡歷顯示，1975年9月出生的熊勝國是貴州台江人，1997年11月開始在貴州省凱里市舟溪鎮鄉鎮企業管理站任幹部，此後便長期在貴州任職，2019年1月起，開始擔任貴州省凱里市衛生健康局黨組成員、副局長（副科級）。

熊勝國（百度百科資料圖）

貴州省紀委監委發布的影片介紹，今年2月，熊勝國因涉嫌嚴重違紀違法，接受凱里市紀委監委紀律審查和監察調查。經查，熊勝國違反政治紀律，偽造證據，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受可能影響公正執行公務的禮金，違反廉潔紀律，違規從事營利活動，違反生活紀律，貪圖享樂，追求低級趣味，將大部份收受的好處費用於打賞網絡主播，利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手、不知止，性質嚴重，影響惡劣。今年6月，熊勝國被「雙開」。

熊勝國面對鏡頭說，自己收受好處費心驚膽戰，特別是看到錢在家里面就像炸彈一樣的，既擔心又害怕，更不敢對任何人說，「而在無意中刷到網絡直播，通過網絡打賞的形式麻痹自己，也就像一個癮君子一樣，在網絡中尋求一點點所謂的自我安慰。」

熊勝國說，因為打賞需要錢，自己的工資只有那麼少，就造成了惡性循環，盲目地見到好處就收，自己在犯罪的道路上越陷越深。