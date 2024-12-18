「鐵鍋燉」竟變「鐵鍋鏽」　哈爾濱爆團餐亂象　官方迅速查封餐館

一名來自南方的遊客張女士本月16日在黑龍江尚志市參加1680元（人民幣，下同）旅遊團時，發現團餐中「鐵鍋燉」的鐵鍋四周竟布滿鐵鏽，隨後向旅行社反映情況，卻遭遇惡劣對待，最終被迫自行購票返回哈爾濱。此事引發輿論關注，尚志市文體廣電和旅遊局於12月17日發布情況通報，稱涉事餐館和旅行社已被查封停業，相關部門立案調查，依法嚴處。



據《九派新聞》報道，張女士表示，當天在一處名為「鑫禾農家院」的餐館用餐時，發現餐桌上的鐵鍋四周布滿鐵鏽，用紙巾擦拭後沾滿黑色污垢和油膩，她質問服務員「為什麼這鍋這麼髒？」對方卻回應「這是正常的」，並以不屑態度翻白眼。更令張女士憤怒的是，孩子用餐後出現輕微嘔吐。她決定向旅行社投訴，未料旅行社不僅沒有提供幫助，反而將她與同行的四名家人直接丟在牡丹江，只能自行購票搭高鐵返回哈爾濱。

張女士另向《發現大連》表示，旅行社原先承諾全程入住「四鑽酒店」，卻發現安排的是東北農村的土炕。出行交通也屢次拖延，對遊客的追問敷衍了事，讓她對此次旅遊行程大失所望。

根據尚志市文體廣電和旅遊局於官方微信公眾號發布的通報，經調查，網民反映情況屬實，依據《中華人民共和國食品安全法》相關規定，涉事餐館（鑫禾農家院）已被查封關停，並立案調查；根據《中華人民共和國旅遊法》相關規定，涉事旅行社（威海瑞誠國際旅行社有限公司尚志分公司）被停業整頓並立案調查。待履行法定程序後，將依法對餐館和旅行社嚴肅處罰。

《九派新聞》報道指出，多年來，黑龍江旅遊管理部門在處理食品衛生和旅遊欺詐問題上以高效嚴厲著稱。此次事件中，尚志市文旅局迅速反應，在收到舉報次日即完成調查並發布處理結果，表現出對違法商家「零容忍」的態度。