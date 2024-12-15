影片瘋傳｜內地「神奇奶茶」放一晚濃稠到可徒手拉起　惹食安疑慮

中國社交平台近日流傳一段驚人的影片，一杯放了隔夜的奶茶竟變質到「可以徒手拎起來」，立刻登上熱搜引起網友議論。



據該影片畫面，一名女子將未飲用過的奶茶放入雪櫃冷藏一天，沒想到隔天打開時，發現奶茶的質地發生了驚人的變化：原本應該是液體狀的奶茶變得像膠水般異常濃稠，甚至可以用手指直接拉起來，呈現一條條的黏稠狀態。

中國社群平台近日流傳一支驚人的影片，一杯放了隔夜的奶茶竟變質到「可以徒手拎起來」，立刻登上熱搜引起網友議論。（微博@縱覽新聞）

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影片在微博、TikTok​​等獲得熱烈迴響，異常的畫面引發網友的好奇與討論，究竟是奶茶本身的成分問題，還是儲存過程中發生了什麼特殊的化學變化？發布影片者表示，可能是裡面的西米露凝固了。

不過多數網友反駁稱絕對不是西米露，紛紛推測：

「西米露放冷藏並不會融化」

「我夏天經常煮西米露，就算放雪櫃兩三天也不會變這樣」

「飲料2個小時內喝完最保險」

「奶茶的保存期限只有4個小時，無論常溫或冷藏過了時間就必須倒掉」

「現泡奶茶一旦超過最佳飲用時間就會慢慢繁殖細菌，即使沒開封過隔夜就不要喝了」

「太嚇人了，估計冰塊更髒」

「真是滿滿的科技與狠活」



顯示出民眾對於食安的憂慮。

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台灣連鎖知名茶飲「可不可熟成紅茶」近期傳出食安事件，新竹關埔分店的一名女店員，因不滿顧客在打烊前訂飲料，因此在自己手上吐口水，再將手插入飲品的配料中攪拌，同時還讓同事錄下過程。（Facebook@爆廢1公社）

台灣連鎖知名茶飲「可不可熟成紅茶」近期傳出食安事件，新竹關埔分店的一名女店員，因不滿顧客在打烊前訂飲料，因此在自己手上吐口水，再將手插入飲品的配料中攪拌，同時還讓同事錄下過程。（Facebook@爆廢1公社）

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】