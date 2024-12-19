浙江女花27萬送父母住養老院　揭飯菜竟有蝸牛甚至雞屎

近日，浙江省一名網友爆料，他花費27萬元人民幣送父母入住位於寧波的泰康之家甬園養老院，然而養老院的餐食不新鮮，不但出現蝸牛、蟲子，甚至有雞糞等，引發社會廣泛關注。



根據天眼查資料，泰康之家甬園（寧波）養老服務有限公司成立於2021年，隸屬於泰康保險集團，專注於養老、護理及康復服務。截至2024年11月30日，全國共有23家泰康連鎖醫養社區投入運營。

據報道，網友王麗（化名）表示，自今年1月父母入住泰康甬園護理公寓以來，經常反映餐食問題，並且用餐後多次出現腹瀉情況。王麗曾向院方反映此情況，但未獲得有效解決，並指出食物質量差，包子發硬，甚至出現雞屎和蝸牛等現象。

雞蛋有雞糞。（正在新聞）

食物出現蝸牛。（正在新聞）

王麗表示，當初選擇泰康養老院是因為工作繁忙，希望父母能夠得到專業護理，並為此支付了27萬元的費用。她提到，入住時簽訂的合約對於提前退住有違約金條款，這也使得她在發現問題後猶豫不決。

王麗為父母支付了27萬元的費用，但提前退住有違約金條款，這也使得她在發現問題後猶豫不決。（正在新聞）

在10月25日，泰康甬園發出《退住通知書》，要求王麗的父母在11月5日前退住。王麗因擔心院方停止餐食供應，於是向相關部門反映情況。最終，經當地民政局協調，王麗的父母於11月5日退住，泰康甬園同意不扣除違約金，並免除了一個月的費用。

當地市監局受理投訴。（正在新聞）

針對此事件，泰康甬園負責人表示不便回應，稱此事為個例。而泰康之家客服則表示，經調查後認為相關言論屬於造謠和惡意中傷，已報警並發送律師函，將對其提起訴訟。