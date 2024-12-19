25歲美女遊戲直播主酷萱被殺　警指27歲男因經濟糾紛作案

綜合內媒報道，內地一名美女遊戲直播主酷萱於12月13日被一名27歲男子殺害，警方通報稱疑犯已遭拘捕，據其交代，雙方因經濟糾紛產生矛盾，來滬實施犯罪行為。



虎牙女遊戲直播主「酷萱」於12月13日去世，終年僅25歲。（網絡圖片）

虎牙女遊戲直播主「酷萱」於12月13日去世，終年僅25歲。（網絡圖片）

《津雲新聞》此前報道，虎牙女遊戲直播主酷萱的帳號顯示其直播時間為每天9點至下午5點，其最後一次直播時間為12月13日。

虎牙女遊戲直播主「酷萱」於12月13日去世，終年僅25歲。（網絡圖片）

12月18日，上海市公安局閔行分局發佈通報：12月13日18時50分許，閔行區永傑路某小區住宅內發生一起刑事案件，致一名女子（祝某）死亡。當日，犯罪嫌疑人徐某（男，27歲）即被警方抓獲，據其交代，雙方因經濟糾紛產生矛盾，來滬實施犯罪行為。案件正在進一步偵辦中。《紅星新聞》引用權威知情人士表示，通報中的祝某即為主播「酷萱」。

從曾與「酷萱」合作過的人士表示，得知這個消息後主播團隊夥伴們都很悲傷，希望執法部門嚴懲兇手，必要時將為家屬提供法律服務。

虎牙女遊戲直播主「酷萱」於12月13日去世，終年僅25歲。（網絡圖片）

關於網絡上「榜一大哥」因愛而不得殺害「酷萱」的傳聞，該人士表示，警方通報已明確經濟糾紛，請網友尊重死者、不要以訛傳訛。