陝西女遭家暴訴訟離婚被告知有45日冷靜期　律師：法院行為或違法

內媒《封面新聞》報道，陝西一名女子長期遭受家暴，起訴離婚時被告知45天後才能進入起訴程序。



商州區法院職員表示，訴訟離婚冷靜期是商州區法院的規定。有資深律師分析，法院在訴訟程序中加入「冷靜期」或違反《中華人民共和國立法法》和《中華人民共和國民事訴訟法》。



示意圖。（視覺中國）

據介紹，陝西周女於2006年結婚，結婚不久丈夫就開始對其實施暴力行為，後來甚至還會動手打兩個女兒。周女描述，男子會對她和女兒「扇耳光」、「用腳踢」等等，還將女兒的臉打腫、眼鏡也打壞。周女了解到家暴違法後，找到律師求助，希望通過訴訟離婚。

遞交起訴狀後，周女的律師收到一份離婚冷靜期通知書，法院稱依據離婚冷靜期相關規定通知：「本院給予雙方的離婚冷靜期限為45日。」周女的律師表示從未在其他法院遇到類似情況：「沙河子法庭告訴我，冷靜期結束後再來進行訴前調解，調解不了的情況下才會立案。」

12月13日，商州區法院沙河子法庭回應稱，商州區法院規定，自2023年7月開始，起訴離婚有45天離婚冷靜期。

陝西女遭家暴訴訟離婚被告知有45日冷靜期。（封面新聞）

陝西女遭家暴訴訟離婚被告知有45日冷靜期。（封面新聞）

12月14日，資深律師張瑩分析：「商州區法院沒有權利對當事人去法院起訴離婚私設45天的離婚冷靜期，這是嚴重限制當事人訴權的行為。」

據其介紹，《民法典》中關於離婚冷靜期的規定僅適用於協議離婚，訴訟離婚適用《民事訴訟法》關於訴訟程序的規定。個別法院在訴訟離婚程序中增加離婚冷靜期，直接違反了《立法法》和《民事訴訟法》的規定。根據《民事訴訟法》，對於周女的起訴，法院應當依照法律規定在七日內決定是否立案。對於不符合起訴條件的，應當在七日內作出不予受理的裁定書。