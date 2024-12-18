分屍2千塊煮熟！女大學生慘案拍成陸劇 家屬轟加這情節侮辱死者
撰文：中天新聞網
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29年前轟動一時的南京大學女學生刁愛青遭殺害分屍案，至今仍懸而未破，她的家屬17日公開抨擊，熱門陸劇《他是誰》內容描寫一樁殺人案，與刁愛青案高度相似，認為此舉是在家屬「傷口上灑鹽」，要求刪除。
《極目新聞》報道，這封由刁愛青的姐夫署名的公開信，指名給該劇男主角、知名演員張譯，他在信中表示：
愛青29年前在南京大學讀書期間被兇手殘忍的殺害。案件至今沒有偵破，我們全家希望時間可以撫平我們的傷痛，讓我們可以遺忘。
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他指出，張譯主演的陸劇《他是誰》在2023年熱播，但劇中描寫的「余愛芹案」，與刁愛青的案件，高度相似。
刁愛青的姐夫說，更讓家屬難以接受的是，劇中還虛構「余愛芹」婚外情：
這些毫無根據的胡編亂造，不僅是對我死去妹妹的極大侮辱，更是給我們全家造成巨大的傷害，讓我岳父母受不了打擊，一直臥床不起。
他指出，希望張譯能站出來為家屬發聲，並要求該劇的出品人、播出方，停止對逝者的惡意消費，承擔應有的法律責任。
劇集播出後岳父母從此臥床不起 點圖放大看更多相關照片及公開信全文：
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這宗案件被稱為「南大分屍案」，案發於1996年1月19日的江蘇省南京市，當時就讀南京大學成人教育學院一年級的刁愛青，於失蹤10天後被尋獲，而她的遺體被加熱煮熟，並切割成2千塊以上，慘不忍睹，而這宗案件至今仍未找到兇手。
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