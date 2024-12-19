腦癱女孩結婚後積極備孕內地遭網民罵翻　痛哭：不懂我做錯什麼？

12月17日，一名安徽腦性麻痺女孩「愛笑的曼曼」在小紅書、抖音等平台宣布自己已經開始積極備孕每天積極吃葉酸的影片，沒想到她的紀錄卻引發內地網友抨擊，稱她不負責、沒有為小孩著想，事件引發輿論熱議。



另外，也有人質疑「愛笑的曼曼」老公疑似患有唐氏症。網民質疑兩人無法生出健康的寶寶。愛笑的曼曼則拍片回應稱，自己檢查過基因沒有問題，丈夫也做過基因檢測，也確認過兩人可以生健康的寶寶，「身體（病情）是因為小時候缺氧導致的」，他並哭著問網友，「我到底做錯了什麼？」。

曼曼積極備孕，常常分享吃葉酸的影片。（影片截圖）

「愛笑的曼曼」因為被網民攻擊而痛哭。（影片截圖）

曼曼積極備孕，常常分享吃葉酸的影片。（影片截圖）

針對網民對她丈夫的質疑，她則憤怒回應稱，丈夫並沒有唐氏綜合徵，也沒有任何不良嗜好，「胖胖是一個很好的大男孩」，她希望網民們能停止抨擊。

事件在內地引發熱議，有網民給予肯定稱「每個人都有生小孩的權利」，但也擔心兩人如何教養小孩，不過有很多網民抱持懷疑的態度，認為女孩相當自私不負責任，「沒有考慮到自己能不能好好教育小孩，以後老了小孩還得照顧他們。」，更有不少網民擔心小孩會受到校園欺凌。

網民點睇：

生育是她的權利，她自己檢查基因沒問題，她想當媽媽確實也沒有錯。但是，如果孩子可以選擇，他大概不會想出生在這樣的家庭。

不理解但尊重，只是擔心小孩子會很辛苦，不能選擇自己要出生的家庭。

懷疑他們是不是想生個健康的孩子給自己養老。

個人建議還是不要生，把自己的生活過好能獨立生存了再領養一個都行。孩子的教育是個問題，孩子成年後的生存壓力又是一個問題，地獄難度。

