有片｜江西母女遭4隻惡犬撕咬全身受傷　家屬：肉被狗扯下來吃掉

江西贛州一名母親與3歲女兒在公園散步時，遭4隻大型惡犬按地撕咬，全身多處受傷，韌帶被咬斷，女童的肋骨和後背也被撕咬。



《上游新聞》報道，事發於11月17日。傷者丈夫曾先生稱，妻子陳菲（化名）和兩個女兒在濱江公園散步時，身後突然出現4隻大型犬，妻子抱著幼女曉琳往後退，狗跟上前將兩人撲倒後撕咬近3分鐘。

閉路電視畫面顯示，陳菲發現有4隻大狗尾隨後，急忙帶曉琳躲到草叢，但4隻狗先後衝入草叢並圍攻兩母女。兩人被撲倒撕咬後，不久後一名騎電動車的男子趕到並上前驅趕4隻狗。曾先生稱，該名男子是狗主人聘請的飼養員，當時大女兒多次想上前幫媽媽和妹妹，「但只要靠近一點，狗就撲她，她嚇壞了」。

陳菲發現有4隻大狗尾隨後，急忙帶曉琳躲到草叢。（影片截圖）

不久後，一名騎電動車的男子趕到並上前驅趕4隻狗。（影片截圖）

曾先生介紹，大型犬停止攻擊後，陳菲立即報警求助並被送往醫院治療。陳菲左大腿、左小腿、左肩、右側腋下、右小腿被咬傷，全身有10多處傷口，傷口最深處已見骨，韌帶被咬斷。幼女曉琳左胸處被咬下一塊肉，背上有狗牙印，全身多處被抓傷，「被咬掉了一塊，雞蛋大小的那個皮肉」。

陳菲住院半月後出院，目前仍無法落地行走。出院不久，陳菲做了傷情鑑定，結果尚未出爐。受到驚嚇的曉琳仍未去上幼兒園。

陳菲的姐姐拍片稱，妹妹腿上的肉被狗扯下來吃掉，其手術做了5個小時，暴露的傷口有一個拳頭大，醫生也不確定後面能恢復到什麼情況，狗主人只出了3.2萬元（人民幣，下同）付部分醫藥費，不配合賠償。

陳菲全身多處受傷。（上游新聞）

陳菲全身有10多處傷口，傷口最深處已見骨，韌帶被咬斷。 （影片截圖）

曉琳左胸處被咬下一塊肉，背上有狗牙印，全身多處被抓傷。 （影片截圖）

陳菲憶述，4條大型犬體型差不多，高7、80厘米，長度超過1米，有黑色和棕色，「我到現在也沒搞清是啥品種，像獵犬」。曾先生表示，目前不知道狗的去向，派出所稱這4隻大型犬沒有飼養證。

章貢區城市管理局工作人員稱，目前是街道辦和犬管辦在協調處理中。轄區街道辦執法大隊工作人員回應稱，已接到相關投訴，狗咬人賠償糾紛會協助警方處理，主要由高樓村上門協調。

負責處理此事的水南街道派出所稱，能否構成刑事案件要等傷情鑑定報告出爐後再研判，現時重點是幫忙協調醫藥費。