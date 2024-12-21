少女藝考前遭男同學抱摔致骨折夢碎　老師：她本可望考全省前三

近日，一名叫小李的藝考生在社交媒體上發帖，稱去年底，自己在距離吉林省表演藝考僅剩10天時，遭到男同學抱摔，導致椎體骨折，無法參加考試，父母為此花費的近10萬元（人民幣．下同）培訓費用也因此白費。



小李從小就喜歡表演，以成為一名演員作為夢想，並寄宿在黑龍江哈爾濱一家藝考培訓機構。根據其此前的成績單顯示，她的台詞課成績排名全校第四。培訓老師更表示，她本有希望考進全省前三。

小李從小就喜歡表演，夢想成為一名演員。（紫牛新聞）

事發當晚，她正與室友前往會議室，卻突然遭到男同學小董的推搡。監控畫面顯示，小董從小李後方衝來，抓住其胳膊將她推搡到一邊。雙方因此發生爭吵。小李因曾接受脊柱側彎手術，內有鋼釘和鋼條，對於摔倒感到非常擔憂，「而且當時距離藝考還有10天，我不想在這個節骨眼上發生意外」。

結果，越是擔心的事情越是發生了，該男同學不顧警告，直接抱起小李的腿部將其摔倒在地，小李摔倒後起身坐在了地上，「我至今也想不明白，他明知道我做過脊柱側彎手術，脊柱裏有11根鋼釘和2根60厘米鋼條，為什麽還要突然抱摔我」。

該男同學不顧警告，直接抱起小李的腿部將其摔倒在地。（紫牛新聞）

事後經醫院檢查，小李被初步診斷為軟組織挫傷。然而事發後第四天，返家養傷的小李覺得身體越來越疼痛，連基本走路都難，於是再次去醫院檢查，最終確診為骶5椎體骨折，評定為輕傷二級。她表示，這一事件讓她的表演夢徹底破滅，並且留下了後遺症。就這樣，小李半年的努力付諸東流，近10萬元的培訓費也打了水漂，還因心理問題多次前往醫院就診。

小李表示，傷害她的小董是她事發前6個月進入藝考培訓班的時候才認識，只是普通的同學關係，並不熟悉，「我到現在都想不明白他為什麽要這麽對我，而且上課第一天，老師就和同學們介紹過我脊柱的情況，讓大家不要和我打鬧」。

事發時，小董只有17歲，尚未成年，警方未對此立案。後來，小李又向當地檢察院申請立案監督，仍被駁回，理由是沒有犯罪事實。無奈之下，小李一家只能通過法院對小董和藝考培訓機構提起民事訴訟。

司法鑒定意見書顯示，小李為骶5椎體骨折，評定為輕傷二級，他人抱摔可以形成。（紫牛新聞）

警方未對此立案。（紫牛新聞）

對此，小董稱，他和小李是好朋友，當時大家在打雪仗，他只是和小李打鬧，過程中互相推搡，沒有惡意的動作，因下雪路滑，小李才在打鬧過程中摔倒。「小董在做筆錄時一直聲稱，他只是想和我開個玩笑，跟我玩玩」，小李說道。

今年12月初，法院作出一審判決，認定小董對小李的損害承擔80%的賠償責任，而學校未能採取有效的督導、防範措施進行規範和管理，未能通過巡視等方式及時制止學員的危險舉動，應承擔20%的賠償責任。判決被告賠償原告醫療費、住院期間夥食補助費、護理費、營養費等各項費用共計2.1萬元左右。另外，被告小董還需給付原告藝考報名費380元。

一審判決書。（紫牛新聞）

小李及其家人對判決結果不滿，決定上訴，爭取挽回更多此前遭受到的損失。她的父母在與男同學溝通時，曾指出其行為可能對小李造成嚴重後果，「我母親和小董談話時還哭了，對他說：『你應該慶幸，她脊柱裏有鋼釘你不知道嗎？一旦你用勁大了釘子紮進身體，那就是高位截癱。』」

涉事藝考培訓學校一名老師則表示，小李和小董在班級中的人緣良好，都是很好很優秀的孩子，而小董雖然家境不太好，家裏在他藝考階段出現了很大的變故，但平時也不是個喜歡調皮搗蛋的孩子，不存在網上說的那種仗著自己家庭條件好，在學校經常惹事、欺負同學的情況。她們老師都為女孩出事感到非常惋惜，「我們老師都覺得她能考到全省前三......」