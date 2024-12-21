山姆超市暢銷香辣鴨舌長滿黑絨毛？　廣東網民投訴：被噁心到了！

日前有內地網民購買山姆鴨舌吃出黑色絨狀不明物，發圖配文稱「被噁心到了，求我心理陰影面積」。據了解，該名廣東網民在山姆會員店購買的食品中，吃出黑色不明物，引發網民關注。



據了解，該款鴨舌為山姆自主品牌。網友稱拆開包裝食用後，「拆開直接吃，感覺怪怪的」，再一看被嚇了一跳，於是將照片發在了社交平台。



該名網民吃的鴨舌有不明的黑色絨毛。（極目新聞）

據圖片顯示，鴨舌似乎長滿黑色絨狀不明物。評論區不少網友表示「太嚇人了！」「令人作嘔」。

報料網民疑似已經獲得賠償

12月18日，內媒嘗試與該名網友聯繫，截至發稿，未獲回覆。該網民在社交平台更新「維權」後續，疑似已獲得有關方面賠償。此前發布的爆料內容已被刪除。

山姆的暢銷鴨舌。（極目新聞）

該網民吃出問題的的同款「鴨舌」目前仍在出售，商品評價有8萬餘條，好評率97.8%。

但也有富平顯示，該產品的消費者對這款「香辣鴨舌」的品控存在質疑，表示「鴨舌沒處理乾淨」「上面有很多小白點，不知道是蟲卵還是什麼」。

該產品的消費者對這款「香辣鴨舌」的品控存在質疑。（極目新聞）

該產品的消費者對這款「香辣鴨舌」的品控存在質疑。（極目新聞）

山姆食安屢爆爭議

今年11月，內媒《揚子晚報》報道，蘇州一名男子在山姆超市購買榴蓮千層蛋糕後 ，在其中發現了疑似蟲卵的異物。但當男子到店內維權時，卻被要求簽署一份「霸王協議」，這份協議不僅要求消費者永久刪除所有關於涉事商品的相關影片與圖片，還提到，商家支付賠償不代表認可投訴，同時還包含了放棄追究商家法律責任的條款。

蘇州男山姆購榴槤蛋糕驚現蟲卵 維權時稱給1000元但要簽霸王協議

負責人更表示：「你們不就是為了1000元（人民幣，下同）來的嗎？簽了不就好了」，當時也引發輿論質疑。