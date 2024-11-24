蘇州男山姆購榴槤蛋糕驚現蟲卵　維權時稱給1000元但要簽霸王協議

內媒《揚子晚報》報道，蘇州一名男子在山姆超市購買榴蓮千層蛋糕後 ，在其中發現了疑似蟲卵的異物。但當男子到店內維權時，卻被要求簽署一份「霸王協議」，負責人還表示：「你們不就是為了1000元（人民幣，下同）來的嗎？簽了不就好了。」



蘇州男山姆購榴槤千層驚現蟲卵。（紫牛新聞）

《揚子晚報》報道， 近日，蘇州一名男子在蘇州的山姆超市購買了一盒榴槤千層蛋糕，但次日在蛋糕中吃出了疑似蟲卵的異物。男子到店內維權，對方稱可以賠償1000元，但要簽署協議。

有網友曬出的類似協議文件的第一頁。（紫牛新聞）

據介紹，這份協議不僅要求消費者永久刪除所有關於涉事商品的相關影片與圖片，還提到，商家支付賠償不代表認可投訴，同時還包含了放棄追究商家法律責任的條款。

男子表示，該份協議實則是將賠償當作了封口費。負責人甚至還表示：「你們不就是為了1000元來的嗎？簽了不就好了。」男子拒絕簽署協議，並將經歷發到網上，有不少網民表示自己維權時也遇到過類似的條款。

蘇州男山姆購榴槤千層驚現蟲卵。（紫牛新聞）

11月22日下午，張先生將證據提交至市場監管局。之後，經市場監管局協調，蘇州山姆店總經理向消費者致歉並賠償1000元。