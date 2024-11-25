深圳山姆泰國椰青變質？ 消費者飲後確診急性腸胃炎始揭椰子發霉
撰文：林芷瑩
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有家長反映，近日在深圳前海的山姆超市購買泰國椰青，到家後即存放在雪櫃內，結果孩子飲用後出現腹痛和嘔吐症狀，送院後確診急性腸胃炎。他們拆開包裝後，發現椰青外邊緣出現霉斑狀的黏液。
《南方都市報》報道，爆料者蘇珊介紹，11月16日與丈夫在深圳前海的山姆超市購買6粒裝泰國椰青，且為「易開椰」包裝。山姆電商平台描述，在售的泰國椰青分為「易開」和「非易開」兩種包裝，「易開椰」頭頂已開孔、自帶開殼器，只需消費者倒扣下壓，即可插上吸管享用椰汁。
由於椰青有藍色外包裝，蘇珊與丈夫並未拆封椰青的外包裝。11月17日，孩子喝完椰青後突發腹瀉嘔吐，且說椰子味道有些奇怪，送院後確診急性腸胃炎。他們後來拆開椰青外包裝檢查，結果發現椰青外邊緣似乎已經出現霉斑狀的黏液。
蘇珊曾到山姆超市反映相關問題，但店方要求出具直接證明孩子是因為飲用椰子水才導致不適，要排除其他影響因素。雙方一度發生爭執，由於店方沒有道歉及提出合理的解決方案，蘇珊已報警維權。
對於情況是否屬實，前海山姆超市稱，山姆高度重視食品安全，且制定和執行嚴格的食品安全管理政策。門店了解到會員反映的情況立即展開自查，並未發現反映的情況，近期該門店也未收到類似的情況反映。山姆將與會員保持溝通，積極妥善解決此事。
目前，深圳的山姆電商平台上並無同款「泰國椰青」在售，平台顯示該商品正在補貨。
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