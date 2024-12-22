一單生意賺16萬！內地天價收納師自爆：客人「衣帽間」有3229呎大

整理收納師是內地近年新興的職業，近日來自湖南女子學院的一名女收納師在湖南衛視的創業節目中自爆，曾經在一單生意賺了16萬（人民幣，下同），且截至目前，已為五百餘名大學生提供就業職位。



該女子在創業節目中自爆，曾經在一單生意賺了16萬人民幣。（影片截圖）

該女子在創業節目中自爆，曾經在一單生意賺了16萬人民幣。（影片截圖）

現場嘉賓都目瞪口呆。（影片截圖）

+ 3

據該節目，該名收納師稱，她曾經接過一單生意是要整理有300平方米（約3229呎）大的「衣帽間」，最後8個人的團隊整理了二十多天，收款16萬。

內媒《瀟湘晨報》報道，整理收納師是為客戶提供家居整理收納方案和服務的專業人士。2022年1月，人力資源和社會保障部增設「整理收納師」作為「家政服務員」職業下的細分工種，這一新興職業逐漸走入大眾視野。

報道指，在一個平台上，2022年至今，整理收納師職位需求同比翻倍，平均收費為每小時120~200元，技能突出的整理收納師月收入可達10000至20000元。

今年4月初發布的《2023-2024 中國整理行業白皮書》顯示，目前內地已接受過職業整理師培訓的總人數超過7.3萬人，相比之前增長97.29%。僅2022年至2023年，全國就新增職業整理師逾3.6萬人，同比增長超過200%。